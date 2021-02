Offre Emploi : Chef de projet – VMATCH

Job Description

Tu es un Chef de projet avec 4 ans d’expérience réussie dans le sport business ?

Commence l’aventure avec nous !

Titre du poste : Chef de projet

Sous la responsabilité de : Directeur(ice) de clientèle

Type de contrat : CDD 10 mois

Lieu : Ile de France

Date de prise de fonction : dès que possible

A propos :

VMATCH est une nouvelle agence dédiée aux partenariats collaboratifs dans et autour du sport. VMATCH imagine et met en œuvre des partenariats riches de sens, créateurs de valeurs, d’engagements forts et durables

Périmètre de l’agence :

De la recommandation stratégique au déploiement opérationnel en passant par la simplification de la mise en relation des acteurs de l’économie du sport, nos missions s’articulent autour :

– du conseil / de l’audit pour les marques (analyse des partenariats en cours, analyse sectorielle et/ou recommandations de stratégies de prise de parole dans le sport)

– de l’accompagnement des marques dans la mise en place de leurs droits contractuels

– de la mise en œuvre d’activations, à l’année ou ad hoc

Description du poste :

Le/la Chef de Projet aura pour rôle de gérer différents comptes clients de l’agence, sur l’ensemble du spectre de missions confiées, telles que :

• Formulation de recommandations stratégiques et opérationnelles

• Gestion opérationnelle des dossiers client

• Interface avec les équipes des clients

• Déploiement des programmes d’exploitation et des accords contractuels des partenariats en place

• Gestion opérationnelle des prestataires et suivi de production

• Présence opérationnelle sur les événements pilotés ou soutenus par l’agence

• Input dans les propositions d’actions complémentaires, en adéquation avec les attentes des clients

• Réalisation de veille et de benchmarks

• Conception de documents supports d’aide à la valorisation et la commercialisation des dispositifs.

Sur chaque compte client, le/la Chef de Projet sera soit placé(e) sous la responsabilité d’un(e) Responsable de Clientèle, soit en reporting direct auprès d’un(e) Directeur(ice) de Clientèle et/ou d’un(e) Directeur(ice) Conseil.

Le/la Chef de Projet devra participer au renouvellement de ses comptes clients, en collaboration avec son manager. Il/elle fera part des informations qu’il/elle détient et proposera des contenus répondant à la stratégie d’approche du renouvellement définie par le/la responsable du compte. Il/elle interviendra en support du responsable de compte sur la proposition de renouvellement, du droit et/ou des missions de servicing et d’activation.

Le/la Chef de Projet sera également sollicité(e) pour contribuer à des sujets de New Bizz, en tant que contributeur.

Le/la Chef de Projet pourra être amené(e) à piloter sur ses dossiers un(e) ou plusieurs stagiaires.

Profil recherché :

 Formation :

– Formation bac+4/5 École de Commerce ou équivalent universitaire

 Expériences souhaitées :

– 4 ans minimum en tant que Chef de projet en agence ou chez l’annonceur avec une expérience à l’internationale

– Expérience dans les secteurs du luxe et/ou de l’automobile

– Expérience probante dans la conception d’offres marketing, de plan de communication, de stratégie digitale et dans leur commercialisation

 Qualités recherchées :

– Connaissances approfondies du marketing sportif

– Maitrise de la conduite de projet

– Expériences réussies dans la réalisation de missions opérationnelles

– Compréhension des problématiques des marques et de leurs attentes

– Polyvalence et multidisciplinarité – autonomie, rigueur, esprit d’initiative, force de proposition, excellent relationnel

– Esprit d’équipe et de solidarité

 Compétences requises :

o Anglais courant indispensable

o Excellente maitrise du Pack Office

o Titulaire du permis B depuis plus de 2 ans obligatoire

Conditions :

 Rémunération : à définir selon profil

Particularités :

 Possibilité de travailler en dehors des heures qualifiées, les soirs ou les week-end en fonction des événements.

Candidature :

Candidature CV et lettre de motivation à envoyer à contact@vmatch.fr