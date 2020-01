Offre Emploi : Chargé d’évènements running région IDF – Techsell Group

Votre aventure au quotidien:

Techsell Group recrute pour sa filiale Influence

En collaboration avec votre manager ou en autonomie totale, vous contribuerez à la mise en avant des produits running pour une marque de sport comptant parmi les leaders de son marché.

Vous serez ainsi responsable de la création, organisation et exécution de vos propres événements de testing des produits running de la marque à Paris et ses alentours.

En tant qu’ambassadeur de la marque vous aurez la charge de :

Proposer des événements de testing des deux nouveaux produits phares de la marque auprès de la communauté de running parisienne

Respecter les nombreux endroits clés (clubs d’athlétisme, entreprises, événements sportifs etc.) pouvant toucher un maximum de coureurs tout en étant force de proposition

Préparer ces événements en amont : négociation d’emplacements et élaboration d’événements d’animation ayant toujours pour but la mise en avant de produits et la création d’une communauté autour de vos événements

Élaborer des reportings présentant l’impact de vos événements

Entretenir la relation avec les nombreux magasins, partenaires, communautés, villes, clubs et communauté de running

Tâches et responsabilités (Liste non exhaustive) :

Faire découvrir l’histoire de la marque et ses produits auprès des amateurs de running

Transformer un maximum de testeur en acheteur

Planifier et exécuter des événements de testing

Entretenir un bon relationnel avec les magasins, partenaires, communautés, villes et clubs

Se connecter avec la communauté running afin de fidéliser vos testeurs

Produire des rapports hebdomadaires sur les objectifs donnés

Etes-vous notre futur Coordinateur Running ?

Idéalement:

Formation commerciale (Bac+2 minimum), Licence ou Bachelor

ou

Formation sportive et/ou commerciale

Vous êtes / avez:

Passionné de sport et plus particulièrement de la course à pied

Pédagogue et aimez partager vos connaissances

Impliqué au sein de la communauté de course à pied locale

Une connaissance sur la technicité des produits running essentiellement la chaussure

Passionné(e) et très motivé(e) avec une mentalité de « faire avancer les choses »

Un esprit « team-player »

Idéalement, vous justifiez d’une des expériences suivantes:

Expérience dans le secteur du running

Expérience commerciale avec des consommateurs

Gestion d’un projet personnel et/ou professionnel

Contrat CDD 6 mois 28h

Must-have:

Aisance relationnelle afin de fédérer autour de vous

Fibre commerciale et sens de la relation client

Capacité d’organisation

Maîtrise du pack Office notamment PowerPoint et Excel

Vous possédez le permis de conduire (B)

Anglais : lu, parlé, écrit

Contact : damegee@techsell.fr