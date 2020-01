Offre de Stage : Assistant(e) communication / événementiel – FFKaraté

Assistant(e) communication / événementiel H/F

Rattaché(e) au service communication, vous participez à la promotion et au développement du karaté et de la Fédération. Polyvalent(e), vous serez amené à travailler sur des projets variés, notamment sur l’organisation de l’Open de Paris 2020 et le Tournoi de Qualification Olympique 2020.

Poste

Au sein du service communication, vous contribuerez à la définition, à la planification et au déploiement de la stratégie de communication sur les thématiques suivantes :

Communication fédérale :

– Suivi et tenu du plan de communication 2019/2020 (planning éditorial, newsletters, campagnes promotionnelles …)

– Déploiement la stratégie de communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube…)

– Assister les membres du service marketing/communication dans leurs différentes tâches

– Avoir une réflexion stratégique sur de nouveaux outils/moyens de communication

Evènementiel :

– Suivre le plan de communication des événements

– Gérer les actions promotionnelles au niveau local et national

– Participer aux contenus rédactionnels (newsletters, réseaux sociaux…)

Profil

– Issu(e) d’une formation Bac +4/5 (école de communication/marketing) avec une spécialisation dans l’événementiel

– Très bonne expression écrite et orale

– Bonne connaissance et maitrise des nouveaux médias, et affinités avec les outils digitaux (WordPress, réseaux sociaux…)

– Maitrise du Pack Adobe (Illustrator, Photoshop, In design)

– Première expérience dans la communication événementielle

– Fort intérêt pour le milieu sportif et plus particulièrement l’événementiel

Compétences

– Vous faites preuve d’une grande rigueur et d’une grande autonomie

– Vous êtes doté(e) d’un excellent rédactionnel et d’une orthographe irréprochable

– Vous savez travailler en équipe et vous disposez d’un excellent relationnel

– Vous êtes dynamique, rigoureux, force de proposition et créatif

Période

Durée : 4 à 6 mois

Début : Janvier 2020

Rémunération : Revenu légal + 50% du pass Navigo

Stage conventionné à Temps Plein basé à Montrouge (92120)

Votre présence sera nécessaire certains week-end pour événement terrain.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) sous la référence STAGECOM_EVENT2020 par mail à l’adresse suivante : communication@ffkarate.fr