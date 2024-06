Offre Emploi : Chargé(e) de projet évènementiel – Stade Français Paris

REF #CDDEVEN

Nom de la société : SFP GESTION

Direction/Service : Direction Production et Exploitation Type de contrat : CDD – 12 mois

Lieu de travail habituel : Stade Jean Bouin – 9, allée Charles Brennus – 75016 PARIS

CONTEXTE ET FINALITÉS DU POSTE

Au sein de la Direction Production et Exploitation et en transversalité avec l’ensemble des collaborateurs de la SASP STADE FRANÇAIS PARIS, le Chargé de projet Événementiel-Espaces & VIP est le garant de la production des opérations B to B se déroulant au sein du Stade Jean Bouin.

MISSIONS ET ACTIVITÉS

Dans le cadre des congrès & séminaires et/ou autres grands événements hors-match

• Assurer une bonne prise de brief avec les clients

• Coordination entre les services du club impactés

• Chiffrage des projets, réalisation des devis

• Commercialisation des projets

• Sélection, gestion et coordination des prestataires concernés

• Gestion budgétaire et rentabilité des opérations délivrées

• Création d’outils de pilotage (plannings, budgets, dossiers sécurité…)

• Suivi du montage, de l’exploitation et du démontage des espaces activés

• Gestion des plannings et des dossiers dans nos outils spécifiques

• Assurer le suivi et la coordination des Informations communiquées aux clients

Dans le cadre de l’organisation des matchs de rugby du Stade Français Paris

• Organisation & mise en œuvre des espaces VIP activés

• Coordination entre les services du club Impactés

• Coordination des prestataires concernés

• Gestion budgétaire et rentabilité des espaces activés

• Suivi du montage, de l’exploitation et du démontage des espaces activés

• Assurer le suivi et la coordination des informations communiquées aux clients en relation avec la direction commerciale

Autres fonctions

• Recherche de pistes d’optimisations budgétaires transverses et sourcing prestataires

• Participation à la mise en œuvre des actions « Business Club »

COMPÉTENCES

• Savoirs : connaissance du monde du sport et de l’Entertainment ; connaissance relative à l’organisation d’opérations VIP et B to B ; ; connaissance du marché B to B & Congrès & Séminaires ; connaissance des enjeux financiers liés à la production d’évènements

• Savoir-faire : Coordonner en transversalité un projet en toute autonomie ; faciliter l’échange d’information entre les services du club ; travailler en équipe ; structurer son travail ; savoir planifier et respecter les délais ; savoir guider des projets ; savoir travailler sur plusieurs projets en simultané ; très bonne qualité rédactionnelle

• Savoir être : loyauté, transparence, ouverture d’esprit, esprit d’équipe ; capacité d’adaptation et d’anticipation, diplomatie, maitrise de sol, sens de l’initiative, sens du relationnel, réactivité, être force de proposition ; être créatif

QUALIFICATIONS

• Formation : Master école de commerce/ management sportif /événementiel sportif …

• Expérience : 3 ans minimum sur un poste similaire

• La maîtrise des outils digitaux sera appréciée

• La connaissance des stades et de l’exploitation du bâtiment sera appréciée

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE

• Poste nécessitant de la mobilité.

• Utilisation de l’outil Informatique (ordinateur fourni par l’employeur).

• Echanges réguliers avec les prestataires Intervenants pour la mise en place des évènements. Échanges avec l’ensemble des collaborateurs SFP SASP, SFP gestion, et l’Association.

Prise du poste : Début septembre 2024 si possible.

Pour postuler : candidature@stade.com