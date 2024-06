Offre Emploi : Event Coordinateur.trice opérations Sud-Ouest Parisien – Paris 2024

Description:

Localisation: Saint Denis

Paris 2024, c’est une équipe de plus d’un millier de collaborateurs passionnés qui ensemble, s’apprêtent à offrir au monde entier le plus grand événement jamais organisé en France : Les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Être un collaborateur de Paris 2024 c’est partager une aventure humaine unique.

C’est l’opportunité de développer ses compétences comme nulle part ailleurs pour un projet rapide, challengeant et sur le devant de la scène. C’est un véritable accélérateur de carrière.

C’est chaque jour s’approcher du but et se challenger pour donner le meilleur : Partage, Exigence, Créativité.

Vous intégrerez l’équipe Event & Venue Management d’un Site, véritable « chef d’orchestre » des opérations du site, dont la responsabilité est de coordonner et d’assurer la planification et la livraison des opérations des sites de compétitions olympiques, ainsi que la bonne gestion des événements s’y déroulant, en lien avec l’ensemble des départements de Paris 2024 et des parties prenantes externes concernées.

Nous recherchons 1 personnes au plus tôt pour compléter les équipes du site de Versailles.

MISSIONS ET RESPONSABILITES PRINCIPALES

Aider à la finalisation de la documentation essentielle à la bonne gestion des opérations (politiques et procédures de gestion de site, daily run sheets, concept des opérations, etc. )

Aider à nourrir la réflexion autour des arbitrages opérationnels et/ou financiers en cas de désaccords entre fonctions et participer à la remontée des points bloquants

Etre l’un des points d’entrée privilégiés des membres de l’équipe Site et assurer une circulation fluide de l’ensemble des informations utiles à tous les membres de l’équipe

Participer activement à l’ensemble des exercices de préparation et de formation (« Readiness ») en vue des Jeux et accompagner l’ensemble de l’équipe Site dans ces exercices

Accompagner l’onboarding des membre de l’équipe Site et préparer le départ sur site de l’ensemble des équipes

Accompagner la déclinaison opérationnelle et garantir la bonne application sur site de l’ensemble des politiques et procédures, niveaux de services, et orientations stratégiques convenues

Participer à la bonne gestion générale du site et de l’événement pendant les Jeux Olympiques, selon des process Paris 2024 clairement définis, et coordonner l’ensemble des opérations pour un déroulement fluide de l’événement

Aider à la gestion des espaces spécifiques Event & Venue Management : centres de coordination de l’événement, salle polyvalente, etc.

Assurer la bonne coordination des ressources et notamment des Volontaires de l’équipe Event &

Venue Management

Intégrer les différentes parties prenantes et assurer une communication fluide aux différents acteurs internes et externes ;

Participer à la préparation des différents forums/réunions liés à la livraison des évènements sportifs (groupes de travail internes, ateliers CIO/IPC, etc.), et préparer les documents, présentations, notes et/ou rapports en marge de ces réunions internes et externes ;

En accord avec l’Event Général Manager et selon les besoins, soutenir l’équipe dans tout autre projet jugé prioritaire

Offrir un environnement sûr, sécuritaire et confortable à tous les groupes d’intervenants afin de contribuer à une image positive de Paris 2024, des Jeux, du CIO/IPC et des Partenaires des Jeux

VOS ATOUTS POUR REUSSIR

Formation supérieure avec à minima 5 ans d’expérience dans l’événementiel culturel ou sportif dans un site d’envergure nationale ou internationale ;

Forte appétence « terrain » et bonne compréhension des enjeux logistiques, sécurité, flux de public, services (…) dans le cadre d’un événement de grande ampleur

Réelle capacité à gérer et planifier des projets et à se projeter sur les opérations inhérentes à l’organisation d’un événement sportif d’envergure internationale

Capacité à travailler en équipe, sur un projet impliquant de nombreuses parties prenantes, en toute diplomatie, confidentialité et intégrité

Capacité à s’adapter

Capacité à être autonome et à faire preuve de créativité

Capacité à organiser et planifier des taches multiples et complexes, ainsi qu’à gérer le stress

Bonne maîtrise de l’anglais obligatoire (écrit et oral)

Maîtrise informatique générale et en particulier Word, Excel, et Powerpoint. La connaissance de

SmartSheet est un plus.

Rejoindre Paris 2024 c’est rejoindre une équipe guidée par des valeurs fortes :

Le Partage : C’est l’ambition de faire avec les autres ;

La Créativité : C’est l’ambition de faire différemment, de rendre possible l’impossible, être audacieux ;

L’Exigence : C’est l’ambition de faire toujours mieux.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

Pour postuler, rendez-vous ici