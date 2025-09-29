Offre Emploi : International Sales (H/F) – AS Monaco

L’AS Monaco recrute au sein de la Direction Marketing et Revenus son/sa futur(e) International Sales en CDI

Missions

Cibler et prospecter des marques à dominante internationales, sur des secteurs clés, susceptibles de s’associer à l’image de l’AS Monaco et être intéressées par les offres de partenariats ;

Identifier et entrer en contact avec les personnes clefs au sein de ces organisations ;

Construire des stratégies de prospection et identifier de nouvelles opportunités de développement des revenus issus des partenariats ;

Développer des propositions de sponsoring en utilisant toutes les informations disponibles pour garantir l’adéquation avec les objectifs stratégiques des prospects ;

En collaboration avec les équipes en charge du marketing de l’offre, étudier, développer et valider des dispositifs de partenariats / sponsoring sur mesure.

Mener l’ensemble du cycle de vente jusqu’à la signature du contrat. Collaborer étroitement avec les équipes marketing, partenariats, digitales et juridiques pour finaliser les accords ;

Atteindre les différents KPIs qualitatifs et quantitatifs (objectif individuels et collectifs de génération de revenus), et ce tels que déterminés par le business plan de chaque saison sportive ;

S’intégrer pleinement dans l’équipe sponsoring et apporter son dynamisme et son esprit d’équipe.

Profil recherché

Bac +5 en gestion, commerce ou marketing spécialisation sports ;

5 ans minimum dans la vente de package sponsoring sportif ou média, avec une appétence particulière pour les marchés internationaux ;

Expérience de vente tournée sur l’international avec nécessairement des résultats commerciaux significatifs ;

Une habilité à comprendre et promouvoir des offres complexes et à adapter l’offre produit aux besoins spécifiques des prospects ;

Une expérience dans le closing des négociations commerciales sur les aspects financiers et juridiques ;

Solide réseau international dans le monde du sponsoring sportif requis ;

Anglais et français courant obligatoire.

