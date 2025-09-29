Offre Emploi : Data & Audience Analyst F/H – PSG

La Direction du Digital recrute un Data & Audience Analyst F/H dans le cadre du projet CX Data. Il/elle jouera un rôle clé dans la transformation digitale ambitieuse visant à améliorer la connaissance client, personnaliser la relation avec les supporters et optimiser les décisions business.
S’appuyant sur un écosystème technologique innovant, ce projet a pour objectif de structurer, centraliser et exploiter intelligemment les données afin de renforcer l’efficacité des actions menées par les différentes entités du club.
Le poste de Data & Audience Analyst F/H s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Il a pour finalité de renforcer la connaissance client et de maximiser la performance des actions marketing, commerciales et digitales, grâce à une exploitation structurée et stratégique des données.
Description:
RESPONSABILITÉS
À travers l’analyse comportementale, la segmentation, la création d’audiences activables et le pilotage des KPIs, le Data & Audience Analyst F/H joue un rôle clé dans :
- La compréhension fine des profils et parcours supportés,
- Le recrutement et l’enrichissement des données clients,
- L’activation ciblée et pertinente des audiences, le tout dans une logique data-driven, orientée performance et personnalisation.
Vous serez donc amené(e) à :
Analyser les données et production d’insights :
- Collecter, analyser et interpréter les données provenant de l’ensemble des sources internes et externes du Paris Saint-Germain pour en extraire des insights pertinents ;
- Concevoir, automatiser et maintenir des tableaux de bord (Tableau, Looker Studio) pour piloter les KPIs stratégiques : engagement client, performance billetterie, merchandising, campagnes marketing, etc ;
- Réaliser des analyses approfondies (segmentation, churn, valeur vie, ROI) afin de générer des insights actionnables à destination des équipes métier.
Structurer et valoriser la donnée :
- Contribuer à la modélisation et à la structuration des données clients pour permettre une analyse fiable, granulaire et scalable ;
- Collaborer avec les équipes pour assurer la qualité, la cohérence et la disponibilité des données dans les environnements CRM/CDP ;
- Participer à l’enrichissement de la base de données client via des données issues de sources internes (digital, billetterie, retail) et externes ;
- Maintenir et améliorer les données à travers les outils existants et en fonction des besoins de chaque client Business Unit.
Détecter les opportunités et ciblage avancé :
- Identifier des modèles comportementaux et opportunités business à partir des analyses réalisées ;
- Développer des modèles de scoring (appétence, engagement, fidélité) pour orienter les actions marketing et commerciales de façon plus précise et pertinente ;
- Proposer des recommandations basées sur les données pour optimiser les parcours, la personnalisation et l’évolution des offres et produits.
Partenariats et collaboration transverse :
- Interagir étroitement avec les équipes CRM, Digital Marketing, Billetterie, Diversification, Merchandising, Sponsoring et Expérience Client pour intégrer les insights aux stratégies opérationnelles ;
- Contribuer à des projets données avancées (IA, machine learning, prévisionnels) en lien avec des partenaires technologiques.
PROFIL RECHERCHE
Formation :
De formation Bac+5 dans les domaines du Big Data, Data Science, ou école d’ingénieur avec une spécialisation en analyse de données ou marketing analytique et 2 à 3 ans d’expérience en tant que Data Analyst ou sur un poste similaire.
Une expérience dans un environnement combinant CRM, Analytics et omnicanal est un réel plus.
Compétences :
- Excellente maîtrise des outils de gestion et d’analyse de données (Google Cloud Platform, BigQuery, dbt, Looker Studio, Tableau) ;
- Bonne maîtrise des langages de manipulation de données (SQL, Python est un plus) ;
- Connaissance des normes et régulations en matière de protection des données (RGPD, conformité) ;
- Expérience avec des outils de gestion de projet (JIRA, Notion).
- Analyse de données exploratoires et statistiques et création de tableaux de bord dynamiques et automatisés ;
- Vision stratégique et analytique pour exploiter les données au service des objectifs business ;
- Capacité à structurer, analyser et interpréter des données complexes, capacité à traduire les données en insights opérationnels ;
- Expérience en gestion d’outils de visualisation et de reporting ;
- Bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit (B2 minimum).
Ce poste en CDI est à pourvoir dès maintenant au sein de la Factory PSG située à Boulogne-Billancourt 92100.
Pour postuler, c’est ici.