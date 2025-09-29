Offre Emploi : Data & Audience Analyst F/H – PSG

La Direction du Digital recrute un Data & Audience Analyst F/H dans le cadre du projet CX Data. Il/elle jouera un rôle clé dans la transformation digitale ambitieuse visant à améliorer la connaissance client, personnaliser la relation avec les supporters et optimiser les décisions business.

S’appuyant sur un écosystème technologique innovant, ce projet a pour objectif de structurer, centraliser et exploiter intelligemment les données afin de renforcer l’efficacité des actions menées par les différentes entités du club.

Le poste de Data & Audience Analyst F/H s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Il a pour finalité de renforcer la connaissance client et de maximiser la performance des actions marketing, commerciales et digitales, grâce à une exploitation structurée et stratégique des données.

Description:

RESPONSABILITÉS

À travers l’analyse comportementale, la segmentation, la création d’audiences activables et le pilotage des KPIs, le Data & Audience Analyst F/H joue un rôle clé dans :

La compréhension fine des profils et parcours supportés,

Le recrutement et l’enrichissement des données clients,

L’activation ciblée et pertinente des audiences, le tout dans une logique data-driven, orientée performance et personnalisation.

Vous serez donc amené(e) à :

Analyser les données et production d’insights :

Collecter, analyser et interpréter les données provenant de l’ensemble des sources internes et externes du Paris Saint-Germain pour en extraire des insights pertinents ;

Concevoir, automatiser et maintenir des tableaux de bord (Tableau, Looker Studio) pour piloter les KPIs stratégiques : engagement client, performance billetterie, merchandising, campagnes marketing, etc ;

Réaliser des analyses approfondies (segmentation, churn, valeur vie, ROI) afin de générer des insights actionnables à destination des équipes métier.

Structurer et valoriser la donnée :

Contribuer à la modélisation et à la structuration des données clients pour permettre une analyse fiable, granulaire et scalable ;

Collaborer avec les équipes pour assurer la qualité, la cohérence et la disponibilité des données dans les environnements CRM/CDP ;

Participer à l’enrichissement de la base de données client via des données issues de sources internes (digital, billetterie, retail) et externes ;

Maintenir et améliorer les données à travers les outils existants et en fonction des besoins de chaque client Business Unit.

Détecter les opportunités et ciblage avancé :

Identifier des modèles comportementaux et opportunités business à partir des analyses réalisées ;

Développer des modèles de scoring (appétence, engagement, fidélité) pour orienter les actions marketing et commerciales de façon plus précise et pertinente ;

Proposer des recommandations basées sur les données pour optimiser les parcours, la personnalisation et l’évolution des offres et produits.

Partenariats et collaboration transverse :

Interagir étroitement avec les équipes CRM, Digital Marketing, Billetterie, Diversification, Merchandising, Sponsoring et Expérience Client pour intégrer les insights aux stratégies opérationnelles ;

Contribuer à des projets données avancées (IA, machine learning, prévisionnels) en lien avec des partenaires technologiques.

PROFIL RECHERCHE

Formation :

De formation Bac+5 dans les domaines du Big Data, Data Science, ou école d’ingénieur avec une spécialisation en analyse de données ou marketing analytique et 2 à 3 ans d’expérience en tant que Data Analyst ou sur un poste similaire.

Une expérience dans un environnement combinant CRM, Analytics et omnicanal est un réel plus.

Compétences :

Excellente maîtrise des outils de gestion et d’analyse de données (Google Cloud Platform, BigQuery, dbt, Looker Studio, Tableau) ;

Bonne maîtrise des langages de manipulation de données (SQL, Python est un plus) ;

Connaissance des normes et régulations en matière de protection des données (RGPD, conformité) ;

Expérience avec des outils de gestion de projet (JIRA, Notion).

Analyse de données exploratoires et statistiques et création de tableaux de bord dynamiques et automatisés ;

Vision stratégique et analytique pour exploiter les données au service des objectifs business ;

Capacité à structurer, analyser et interpréter des données complexes, capacité à traduire les données en insights opérationnels ;

Expérience en gestion d’outils de visualisation et de reporting ;

Bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit (B2 minimum).

Ce poste en CDI est à pourvoir dès maintenant au sein de la Factory PSG située à Boulogne-Billancourt 92100.

Pour postuler, c’est ici.