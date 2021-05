Offre Emploi : Chef de Projet Social Media – Havas Sports & Entertainment

Nous croyons au pouvoir des Passions.

Dans un contexte media où les publics sont de plus en plus difficiles à toucher et sanitaire qui bouscule les entreprises, nous croyons au pouvoir des passions. De toutes les passions : sport, cinéma, musique, gaming, mode, art… Nous croyons au pouvoir des passions pour faire émerger une marque, pour la faire aimer, ou pour générer de la croissance.

Nous sommes une agence de communication intégrée, au cœur du Village Havas à Puteaux, et notre ambition est de mettre en relation les marques et les consommateurs à travers leurs passions en utilisant la créativité, les médias et la technologie. C’est avec ce positionnement fort et l’ADN unique qui est le nôtre que nous créons des expériences, du contenu et de l’engagement.

Parmi nos plus grandes fiertés : Paris 2024, SPA, Enfant Bleu, Orange, ALL, Coca-Cola, Alpine, FDJ, Louis Vuitton, BKT, GMF, France 2023, etc.

Nous sommes 65 talents, passionnés qui rassemblent la plupart des métiers de la communication, et nous recherchons un ou une Chef(e) de projet Social Media.

Descriptif du métier : « Accompagner les marques pour engager leurs communautés de fans »

Au cœur de l’agence, le département Digital, Contenu et Influence a pour principaux objectifs de :

1. Imaginer, concevoir et mettre en place des écosystèmes digitaux engageants

2. Définir des stratégies éditoriales et de contenus à l’intersection des objectifs de nos clients, des enjeux de médiatisation et des usages de nos cibles

3. Gérer et animer des communautés de marque sur les réseaux sociaux

4. Identifier les tendances de demain pour proposer des solutions innovantes aux clients de l’agence

TON ROLE : Au sein d’une équipe de 14 personnes, tu participeras à la réflexion, à la création, à la mise en œuvre opérationnelle et au suivi de la stratégie social média de tes clients

Participer à la définition des stratégies social media pour tes clients dans le cadre de briefs, d’appels d’offres et/ou de démarches proactives

Contribuer à définir des mécaniques d’engagement pour tes clients

Imaginer du contenu (édito, photo, vidéo, motion…) et des opérations sur-mesure pour tes comptes et assurer le lien avec le pôle Création pour sa réalisation

Gérer de manière opérationnelle le day-to-day des différents comptes et communautés sur Instagram, Snapchat, Youtube, Twitter, Linkedin, Facebook & Tiktok : conception d’une ligne éditoriale, mise en place d’opérations, animation de conversations, modération, etc.

Réaliser le suivi et les reporting à partir de nos outils pour proposer des analyses, plans d’actions correctifs, évolutions en lien étroit avec notre département Insights & Analytics

Effectuer une veille quotidienne sur les mécaniques digitales (réseaux sociaux, nouvelles technologies, évolution des usages …)

TU AS :

2 à 3 ans d’expérience en gestion de projet social média en agence

Une vision des réseaux sociaux qui va au-delà de penser qu’il s’agit uniquement de nouveaux médias

Une compréhension intelligente des outils, usages et tendances SoMe

Un sens aigu de l’organisation et de la fiabilité

Une plume remarquable (ou remarquée, si tu as la bonne idée d’être toi-même influenceur / -se 🙂

Suivi assidument tes cours d’anglais à l’école

Une envie folle de travailler avec une équipe hors du commun, sur des sujets que tu ne trouveras pas ailleurs

Début : Asap

Contrat : CDI

Lieu : Puteaux #HavasVillage

