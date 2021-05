Offre Emploi : Responsable Adjoint – LE FIVE Rouen

Votre Mission :

LE FIVE Rouen recherche un Responsable Adjoint, afin d’épauler le directeur du centre dans ses missions de gestion : Maintenance, commerciale, administratif.

Il assurera un tiers de ces tâches en plus du développement des offres du groupe.

Activité du poste :

ACCUEIL CLIENT

Prendre les réservations physiques et téléphoniques, accueillir les clients, les renseigner, les orienter dans les locaux, encaisser les prestations

Assurer l’animation et la vente au bar et Pro-Shop,

Gérer, distribuer et récupérer le matériel de jeu (ballons, gants, chasubles…)

Ouverture / Fermeture / Clôture du centre

MAINTENANCE

Suivre et contrôler la checklist journalière

S’assurer du bon fonctionnement du matériel

Maintenir le centre en état de bonne marche et de propreté au quotidien

Contrôler et faire remonter les réparations à effectuer

ACTIVITES COMMERCIALES

-Gestion des réservations

-Gestion du site web ainsi que des réseaux sociaux

-Développer l’offre commerciale : tournois, ligues, anniversaires, écoles de foot, stages enfants et séminaires entreprises

-Commercialisation des espaces publicitaire

Votre profil :

· Vous savez vous adapter rapidement, travailler en équipe et aimez le contact avec la clientèle

· Vous êtes passionné de Foot, et de sport en général et vous avez l’esprit commercial

· Vous faites preuve d’une réelle autonomie et de prise d’initiative dans la réalisation de vos missions

QUALIFICATION :

Bac +2 minimum

Formation commerciale

Formation Gestion ou management du sport

Contact : rouen@lefive.fr