Offre Emploi (CDI) : Chargé de billetterie – Olympique de Marseille

Entre passion et performance, esprit d’équipe et grand challenge, l’Olympique de Marseille est une expérience de travail inédite en France. Véritable créateur de lien social partout dans le monde, notre ADN repose sur celui des grandes valeurs sportives. Conscients du rôle que nous pouvons jouer dans la conduite du changement, nous sommes engagés dans une démarche RSE certifiée qui garantit la prise en compte d’enjeux sociaux et environnementaux.

En faisant partie de l’équipe, nous mettons tout en œuvre pour donner du sens à votre talent. À l’Olympique de Marseille nous faisons le choix de la raison, celui du cœur.

Votre feuille de Match :

Intégré(e) à l’équipe Technologie & Innovation, au sein du pôle d’expertise Digital Sales, vous participerez – en tant qu’expert paramétrage billetterie – à la mise en place technique et à la configuration quotidienne de toute la plateforme billetterie du Club. Vous aurez un rôle opérationnel sur toute la chaine de vente de la billetterie du club, allant du back-office jusqu’au front-office en passant par les tunnels de paiement. En collaboration étroite avec les équipes métiers et commerciales, vous jouerez un rôle dans toutes les ventes d’évènements organisées au stade Orange Vélodrome : match de football, concerts, grands évènements, visites OM Tour, etc.

Votre Match :

Création et paramétrage des manifestations en phase avec la diversification des activités du club sur la base des informations fournies par les équipes Ticketing et Stadium Businesses.

Paramétrage et mise en ligne des manifestations dans les front offices de ventes.

Paramétrage pour mise en vente via les différents réseaux de distribution.

Préparation et paramétrage des outils relatifs à la bonne tenue du contrôle d’accès les jours de manifestations.

Participation au développement des fonctionnalités des outils de Ticketing

Participation au développement des fonctionnalités des front offices de ventes.

Réflexion et évaluation sur les besoins et les contraintes techniques liés à la vente à distance.

Aide à la mise en place de nouveaux supports de vente à distance afin d’optimiser le CA.

Suivi des développements liés à l’e-commerce.

Veille sur les best practices e-commerce dans le domaine de la billetterie et propositions d’action.

Formation et support 1 et 2 aux équipes : Sales – Service client – Contrôle d’accès

Activation les soirs de matchs

Ici vous êtes titulaire :

Garant qualité et disponibilité des outils ticketing (notamment pendant la campagne d’abonnement)

Recette / Debug / Tickets

Votre palmarès :

Curieux et enthousiaste, vous avez l’esprit d’équipe et vous savez vous adapter rapidement à de nouvelles structures.

Issu(e) d’une formation BAC+2, vous avez accumulé 2 à 4 ans d’expérience dans le paramétrage opérationnel d’outils de billetterie en ligne et vous pouvez justifier d’un solide background dans ce domaine.

Vous connaissez tout ou une partie des outils DT Consulting, Trium, DataSport, Fortress, Wetix, ReachFive, Adyen …

Vous êtes engagé et investi dans votre mission, travaillez avec passion et avez une aisance relationnelle et la capacité à vulgariser des termes techniques complexes pour être compris de tous.

