Offre de Stage : Responsable du Programme Volontaires – VELOTOUR

OFFRE DE STAGE

ASSISTANT CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL

RESPONSABLE PROGRAMME VOLONTAIRE

La structure / l’événement

VELOTOUR est l’événement vélo – loisir n°1 en France où le temps d’une balade à vélo insolite, conviviale et festive, les participants découvrent leur ville comme ils ne l’ont jamais vue en entrant dans des lieux historiques, inconnus et insolites habituellement fermés aux vélos (ex = Roland Garros – Opéra de Marseille – Orange Vélodrome – Zénith de Dijon etc …)

En 2021, VELOTOUR aura lieu dans dix de villes en France avec plus de 50 000 participants attendus (Le Havre – Toulouse – Bordeaux – Orléans – Dijon …)

Poste et missions I Responsable du programme volontaires

Sous la responsabilité des chefs de projet, le(la) responsable du programme des volontaires interviendra dans l’ensemble du processus de recrutement et management des volontaires. Il (elle) interviendra également sur d’autres missions liées à l’organisation globale des événements.

Mission principale : Programme Volontaire

Poste essentiel et stratégique sur les différents événements. Vous devrez répondre à des objectifs chiffrés.

– Recrutement des volontaires nécessaires à l’organisation des événements (150 à 200 par événement) : référencement

– phoning – relances …

– Interlocuteur référent des volontaires et associations partenaires

– Affectation des missions

– Management Jour J des volontaires

– Suivi administratif de la mission

Autres missions :

En fonction des profils, d’autres missions peuvent être fixées avec une répartition différente par ville :

– Animations parcours et village :

Sourcing, recrutement et mise en place du programme d’animation des événements (parcours et village)

– Marketing & Communication :

CM Réseaux sociaux – Rédaction newsletters – Servicing partenariats – Gestion billetterie …

– Parcours – Logistique :

Mise en place des parcours des événements – Logistique générale des événements

Profil / Connaissances

Curieux, autonome et dynamique, vous savez vous intégrer dans un projet avec des contraintes de planning et d’objectifs.

Force de proposition et d’initiative, vous souhaitez évoluer dans le secteur de l’événementiel et dans un univers « start up » avec des missions concrètes et stratégiques pour la réussite des événements

– Parfaite expression écrite et orale

– Maitrise des outils bureautiques excel, ppt

– 1ère expérience souhaitée dans le secteur de l’événementiel

Conditions proposées :

– Stage de 6 mois

– A partir de Mars 2021 ou Ecole de Commerce, IAE

– Poste basé à St Denis (Stade de France)

– Déplacements à prévoir sur les évènements

– Rémunération minimum légal

Qualifications :

– Bac + 5 Master management du Sport

– Idéal stage de fin d’études

Contact :

Adresser CV et un petit mot à : recrutement@velotour.fr