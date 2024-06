Offre Alternance (plusieurs postes) : Merchandising, billetterie, communication, food & beverage – Rodez Aveyron Football

OFFRE D’ALTERNANCE – CHARGÉ(E) MERCHANDISING

Au sein du pôle BtoC, sous la responsabilité de la responsable merchandising, le/la chargé(e) merchandising aura en charge notamment l’amélioration de l’expérience client, la gestion d’opérations commerciales, l’analyse et le suivi du chiffre d’affaires.

OFFRE D’ALTERNANCE – CHARGÉ(E) BILLETTERIE

Au sein du pôle opérations et sécurité, sous la responsabilité de la responsable billetterie, le/la chargé(e) billetterie aura en charge notamment la gestion de la billetterie en ligne, la gestion de la relation client, l’analyse et le suivi du chiffre d’affaires

OFFRE D’ALTERNANCE – WEBMARKETER

Au sein du pôle opérations et sécurité, sous la responsabilité de la responsable merchandising, le/la chargé(e) de e-commerce aura en charge notamment la mise en place et le suivi d’une stratégie e-commerce, l’analyse et le suivi de différents KPI

OFFRE D’ALTERNANCE – REFERENT SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ

Au sein du pôle opérations et sécurité, sous la responsabilité du directeur sécurité, le référent sécurité et accessibilité aura en charge notamment l’évaluation des risques et l’élaboration des plans d’actions, la veille aux exigences règlementaires, l’optimisation de l’accessibilité

OFFRE D’ALTERNANCE – REFERENT ANIMATIONS ET SUPPORTERS

Au sein du pôle opérations et sécurité, sous la responsabilité du responsable des opérations, le/la référent(e) animations aura en charge notamment la relation avec les groupes de supporters, l’organisation opérationnelle des rencontres de Ligue 2 BKT et Seconde Ligue féminine, la gestion des animations jour de match

OFFRE D’ALTERNANCE – REFERENT F&B

Au sein du pôle opérations et sécurité, sous la responsabilité du responsable des opérations, le/la référent(e) F&B aura en charge l’application de la stratégie F&B du Club, le management du personnel F&B jour de match, l’analyse et le suivi des performances

OFFRE D’ALTERNANCE – REFERENT PROTOCOLE ET HOSPITALITES

Au sein du pôle opérations et sécurité, sous la responsabilité du responsable des opérations, le/la référent(e) protocole et hospitalités aura en charge notamment la gestion des activités protocolaires Ligue 2 BKT et Seconde Ligue féminine, la planification et le suivi des activités hospitalités jour de match

OFFRE D’ALTERNANCE – CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION

Au sein du pôle communication, sous la responsabilité du responsable de la communication, le/la chargé(e) de communication aura en charge notamment la production de différents types de médias, des missions de community management

OFFRE D’ALTERNANCE – VIDEASTE

Au sein du pôle communication, sous la responsabilité du responsable de la communication, le/la vidéaste aura en charge notamment l’organisation de l’ensemble de la chaîne de réalisation d’un projet audiovisuel

OFFRE D’ALTERNANCE – CHARGÉ(E) DE RELATION ENTREPRISES

Au sein du pôle B2B, sous la responsabilité du responsable commercial, le/la chargé(e) de relation entreprises aura en charge notamment la prospection et la vente d’offres auprès des entreprises, l’activation des partenariats jour de match

OFFRE D’ALTERNANCE – CHARGÉ(E) DE MISSION RSE

Au sein du pôle opérations et sécurité, sous la responsabilité du stadium manager, le/la chargé(e) de mission RSE aura en charge notamment la réalisation et la mise en place d’actions RSE, l’intégration des principes RSE dans toutes les activités du Club

Pour postuler, merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à guillaume@rodezaveyronfootball.com en mentionnant l’offre visée, une offre par candidature.