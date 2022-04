Offre Emploi : Responsable Service Clients Billetterie – Roland-Garros

Rattaché(e) au responsable du service Billetterie de la FFT, vous assurerez le bon déroulement des missions suivantes lors du tournoi Roland-Garros 2022 :

• Formation des équipes, briefs et accompagnement de l’équipe

• Garant de l’organisation du travail et du planning des équipes de la porte

• Coordination avec l’ensemble des parties prenantes (FFT, prestataires…)

• Relai d’information auprès de la hiérarchie et de l’équipe du service clients aux portes

• Garant de l’image du tournoi, une attitude irréprochable en toute circonstance sera exigée tout au long de votre mission

• Gestion des urgences, des litiges et des conflits.

Vous travaillerez au sein d’une équipe de cinq personnes en charge d’accompagner dans l’ensemble des aspects opérationnels la trentaine de personnes rattachées au service clients Billetterie aux portes.

Compétences nécessaires :

– Forte orientation client

– Anglais courant + Espagnol ou autre langue

– Aptitudes managériales

– Aptitude à l’utilisation d’outils informatiques

– Partage de l’information Qualités requises

Qualités requises :

– Rigueur et réactivité

– Fédérateur

– Esprit d’équipe

– Efficace dans un environnement dynamique soumis à la pression

– Bonne présentation et aisance de communication

École de commerce/IAE – Bac +4/5

Première expérience en évènementiel sportif et en management d’équipe souhaitée

• Intérim de 6 semaines (contrat Adecco)

• Période : Lundi 25 avril 2022 – Fin : Dimanche 5 juin 2022.

Contact : recrutement-billetterie@fft.fr