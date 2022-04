Offre Alternance : Assistant.e Chargé.e de communication – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence mondiale spécialisée dans la gestion des droits marketing et audiovisuels sportifs. SPORTFIVE offre aux clubs, fédérations et événements sportifs son expérience et son savoir-faire unique dans la gestion du sport professionnel : commercialisation de droits média et droits marketing, hospitalité, stadium consulting et client servicing. SPORTFIVE accompagne également les marques dans leur stratégie de communication par le sport.

Rattaché(e) au Communication Officer France, vous intégrerez le département Communication France de SPORTFIVE et travaillerez en binôme sur les différentes missions liées à la communication interne et externe, les relations presse ainsi qu’à l’évènementiel.

Vous serez en relation régulièrement avec l’ensemble des départements sur le site de Boulogne-Billancourt et pourrez être également en relation avec nos clubs français ainsi qu’avec l’équipe Global Communication/Marketing basée en Allemagne.

Vos missions :

– Participation à la mise en place d’actions de communication ;

– Participation à la rédaction de contenus pour les besoins de la communication interne (newsletter, intranet…) et externes de l’entreprise (articles, wordings réseaux sociaux, etc…)

– Participation à la création de contenus (visuels, photos, vidéos, infographies, etc…) et à la réalisation de supports de communication divers (digitaux et print, kakémonos, etc…) ;

– Participation à la réalisation de vidéos externes et internes (onboarding, évènements, etc…) ;

– Animation des réseaux sociaux SPORTFIVE (LinkedIn, Twitter et Instagram) en étroite collaboration avec l’Équipe Global Communication/Marketing ;

– Participation à l’élaboration de communiqués de presse ;

– Réalisation des revues de presse suite aux envois des communiqués de presse ;

– Mise à jour en continu du fichier presse ;

– Participation à l’organisation d’évènements internes ;

– Mise en place de reportings réguliers des activités ;

– Veille sectorielle / concurrentielle / tendances.

Cette liste est non exhaustive, vous pourrez travailler sur d’autres missions et celles citées ci-dessus pourront évoluées au cours de la formation en fonction de l’actualité et des besoins.

Rémunération conventionnelle et légale (sur la base des critères d’âge, de contrat, de diplôme)

Votre profil

Formation Bac +4 / Bac +5 en école de communication / école de commerce, ou en université avec une spécialisation en Communication/Marketing/Digital ;

– 1ère expérience dans le domaine de la communication/marketing/digital souhaitée ;

– Bonne maitrise des réseaux sociaux et de leurs codes ;

– Maitrise des logiciels du Pack Office et ceux de la suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, etc…) ;

– Maitrise des outils de montage vidéo : Adobe Première Pro ou équivalent, des notions en After Effect serait un plus ;

– Aptitude à utiliser du matériel photographique professionnel ;

– Qualités rédactionnelles avec une excellente maitrise de l’orthographe ;

– Maitrise de l’anglais indispensable ;

– Fort intérêt pour le sport et son environnement.

QUALITÉS RECHERCHÉES :

– Polyvalence

– Créativité

– Capacité à travailler en équipe

– Autonome

– Dynamisme

– Force de proposition

– Esprit de synthèse

Contact : marketing-communications-france@sportfive.com