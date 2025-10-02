Offre Emploi : Directeur médical (H/F) – Fédération Française de Rugby

Profil

Vous êtes docteur en médecine, titulaire d’un DES de médecine générale (ou équivalent reconnu en France), et vous avez complété votre parcours par une spécialisation en médecine du sport (DESC, capacité en médecine et biologie du sport, DU de médecine du sport, ou équivalent). Votre inscription au conseil de l’ordre des médecins est un prérequis indispensable.

Fort(e) d’une expérience significative auprès de sportifs, vous avez exercé idéalement dans des structures telles qu’un club, une fédération, un centre de formation, ou tout environnement dédié à la performance de haut niveau. Vous avez su y développer une expertise pointue en médecine du sport, couvrant notamment la traumatologie, la rééducation fonctionnelle, ainsi que la prévention des blessures.

Votre pratique vous permet de maîtriser les protocoles de suivi médical personnalisés, en intégrant les leviers essentiels que sont la nutrition, la récupération et l’optimisation de la performance physique. Vous savez construire et mettre en œuvre des protocoles de prévention efficaces, incluant échauffement, récupération post effort et prévention ciblée des blessures.

Doté(e) d’une connaissance approfondie des réglementations médicales appliquées au sport, vous maîtrisez les enjeux liés aux aptitudes physiques, aux certificats médicaux et à la lutte antidopage, dans le strict respect des exigences légales, éthiques et déontologiques.

Vous avez démontré votre capacité à piloter et coordonner des équipes médicales et paramédicales pluridisciplinaires (médecins, kinésithérapeutes, psychologues, nutritionnistes…), tout en garantissant l’organisation rigoureuse du suivi médical et l’élaboration de protocoles de prise en charge adaptés aux besoins spécifiques des disciplines sportives.

Votre gestion des dossiers médicaux s’inscrit dans le respect strict du secret professionnel et du RGPD. Collaboratif(-ive) et à l’écoute, vous travaillez en synergie avec les entraîneurs, les équipes techniques et les dirigeants, contribuant à une approche cohérente et intégrée de la performance.

Doté(e) d’un réel sens de la pédagogie et de compétences relationnelles affirmées, vous savez instaurer un dialogue constructif avec les sportifs et leurs familles, en particulier dans les situations sensibles. Vous faites preuve d’une grande réactivité en situation d’urgence, en assurant des prises de décisions sûres et efficaces, dans le respect des normes de sécurité et de santé publique.