Offre Emploi : Directeur médical (H/F) – Fédération Française de Rugby

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un directeur médical (H/F) en contrat à durée indéterminée au sein de sa direction médicale. Le poste est à pourvoir dès que possible au Centre National de Rugby, à Linas-Marcoussis (91).
Avantages
- 50% Transports
- Tickets restaurants
- Mutuelle
Missions
Elaborée par le comité médical fédéral, vous appliquerez une politique médicale ambitieuse en termes de prévention des blessures, de protection de nos sportifs(-ives) et de promotion de la santé de nos licenciés. Vous participerez à la protection et à la sécurité en lien avec la santé des sportifs et assurerez la prévention des risques et le suivi médical, tout en garantissant le respect de l’éthique et de la réglementation. Enfin, vous coordonnerez et piloterez l’équipe médicale afin de concilier performance sportive et bien-être des athlètes.
Dans ce contexte, vos missions principales seront :
- Organiser et superviser, dans le respect de la réglementation en vigueur, la surveillance et le suivi médical de prévention des sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs sélectionnés par la FFR pour évoluer dans les équipes de France ou intégrer la filière de l’accès au haut niveau, si besoin en liaison avec leur(s) médecin(s) traitant(s) respectifs et les médecins de sélections ou de clubs ;
- Organiser et superviser, dans le respect de la réglementation en vigueur, la surveillance et le suivi médical de prévention des arbitres et entraîneurs employés ou intervenant pour le compte de la FFR dans le cadre des dispositions du code du sport, si besoin en liaison avec leur(s) médecin(s) traitant(s) respectifs ;
- Développer et promouvoir l’activité du centre médical du Centre National de Rugby ;
- Coordonner la gestion des pharmacies et parapharmacies des équipes nationales en lien avec l’infirmière ;
- S’assurer de la conformité du contenu des malles médicales aux exigences du suivi médical des équipe de France et aux contraintes des règles « anti-dopage » ;
- Encadrer les collaborateurs médicaux et paramédicaux du département, ainsi que les stagiaires médecins et kinésithérapeutes ;
- Assurer l’organisation et le suivi de l’ensemble des staffs médicaux des sélections, en veillant particulièrement à leur renouvellement et à leur féminisation ;
- Édicter, en général et dans le respect de la réglementation en vigueur sur l’avis préalable et conforme du comité médical, toute instruction, règle ou préconisation visant à la sécurité sanitaire des sportifs, arbitres et entraîneurs intervenant pour le compte de la FFR et, en général, à celle des personnes affiliées à la FFR, ainsi que de ses salariés et des conseillers techniques sportifs placés auprès d’elle ;
- Informer, de façon régulière, les sportifs sur le dopage et ses conséquences pour leur santé et assurer un rôle de prévention sur les sujets liés aux violences sexuelles et sexistes ;
- Dispenser, en cas d’urgence et conformément aux dispositions de l’article R. 4127-99 du code de la santé publique, les soins et premiers secours que requiert éventuellement l’état de santé du sportif ;
- Dispenser les examens cliniques nécessaire que requiert l’état de santé de sportifs en stage ou en soins au CNR en l’absence d’autre médecin auprès de l’athlète ;
- Participer aux travaux du comité médical de la FFR, notamment en collaborant aux études liées à l’amélioration de la performance et de la sécurité du jeu ;
- Sur demande de la FFR, siéger, à titre consultatif, au sein d’une instance fédérale ou de quelque autre organisme requérant son expertise, en particulier auprès des instances nationales ou internationales du rugby (la Ligue Nationale de Rugby notamment) et du mouvement sportif (Comité National et Olympique Sportif ou Comité International Olympique), du Comité des Six Nations ou de la Fédération internationale de rugby (World Rugby) ;
- Assurer, en relation étroite avec le comité médical, la gestion budgétaire et des achats du service médical de la FFR, le suivi des prestataires de services auxquels le service médical fait appel pour l’exercice de ses missions et l’encadrement des salariés de la FFR affectés audit service ou aux équipes de France pour poursuivre des missions d’ordre médical ou paramédical ;
- Conformément aux obligations légales et déontologiques applicables à cette profession, s’engager à ne pas effectuer d’acte de soins non nécessaire, et à ne délivrer aucune prescription ou acte thérapeutique destinés à améliorer artificiellement les performances des sportifs.
Profil
Vous êtes docteur en médecine, titulaire d’un DES de médecine générale (ou équivalent reconnu en France), et vous avez complété votre parcours par une spécialisation en médecine du sport (DESC, capacité en médecine et biologie du sport, DU de médecine du sport, ou équivalent). Votre inscription au conseil de l’ordre des médecins est un prérequis indispensable.
Fort(e) d’une expérience significative auprès de sportifs, vous avez exercé idéalement dans des structures telles qu’un club, une fédération, un centre de formation, ou tout environnement dédié à la performance de haut niveau. Vous avez su y développer une expertise pointue en médecine du sport, couvrant notamment la traumatologie, la rééducation fonctionnelle, ainsi que la prévention des blessures.
Votre pratique vous permet de maîtriser les protocoles de suivi médical personnalisés, en intégrant les leviers essentiels que sont la nutrition, la récupération et l’optimisation de la performance physique. Vous savez construire et mettre en œuvre des protocoles de prévention efficaces, incluant échauffement, récupération post effort et prévention ciblée des blessures.
Doté(e) d’une connaissance approfondie des réglementations médicales appliquées au sport, vous maîtrisez les enjeux liés aux aptitudes physiques, aux certificats médicaux et à la lutte antidopage, dans le strict respect des exigences légales, éthiques et déontologiques.
Vous avez démontré votre capacité à piloter et coordonner des équipes médicales et paramédicales pluridisciplinaires (médecins, kinésithérapeutes, psychologues, nutritionnistes…), tout en garantissant l’organisation rigoureuse du suivi médical et l’élaboration de protocoles de prise en charge adaptés aux besoins spécifiques des disciplines sportives.
Votre gestion des dossiers médicaux s’inscrit dans le respect strict du secret professionnel et du RGPD. Collaboratif(-ive) et à l’écoute, vous travaillez en synergie avec les entraîneurs, les équipes techniques et les dirigeants, contribuant à une approche cohérente et intégrée de la performance.
Doté(e) d’un réel sens de la pédagogie et de compétences relationnelles affirmées, vous savez instaurer un dialogue constructif avec les sportifs et leurs familles, en particulier dans les situations sensibles. Vous faites preuve d’une grande réactivité en situation d’urgence, en assurant des prises de décisions sûres et efficaces, dans le respect des normes de sécurité et de santé publique.
- Pour postuler, c’est ici.