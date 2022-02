Offre Emploi : Intendant conciergerie des sites – Roland-Garros 2022

Poste en CDD à pourvoir du 1er Mars au 12 Juin 2022

Dans le cadre des Internationaux de France 2022, la Fédération Française de Tennis recherche un intendant pour la conciergerie des Sites.

La Conciergerie des Sites a pour fonction :

1) Le comptoir qui enregistre les demandes entrantes, analyse le besoin et répartie les missions aux différents services et/ou métiers experts (interne ou prestataire(s))

2) L’intendance qui veille à la bonne tenue des sites appartenant et/ou en gestion de la FFT (rondes régulières, accompagnement métiers experts prestataires), Intervient selon les compétences métiers sur des interventions de maintenance ou petits travaux, construit la demande d’intervention auprès des services techniques internes de la FFT.

3) Suit les avancés des interventions en étroite collaboration avec les métiers experts (services techniques internes FFT ou prestataires)

Mission/Raison d’être du poste

Il/elle est rattaché(e) au Responsable Adjoint ou au Chef d’équipe qui encadrent le service Conciergerie des Sites.

En complément, il/elle a également pour mission :

– Intendance

o Ouverture et fermeture de portes intérieures/extérieures du stade de la zone dédiée selon autorisation.

o Assistance petite logistique, problèmes techniques, nettoyage

o Veille sur les infrastructures (rondes régulières en fonction de la zone d’affectation)

o Gérer les demandes d’intervention sur sa zone (technique, logistique, travaux, régie)

o Rapport d’activité sur une main courante selon la zone d’affectation. Retour détaillé et compte rendu (historique des faits et des interventions) aux personnes concernées du service Conciergerie

o Être le lien privilégié entre le Service Conciergerie de la FFT et les différents services FFT, les différentes populations par zone (Joueurs, Hospitalités, Médias, Prestataires)

o Être en capacité de renseigner et diriger ces populations sur les espaces du stade de Roland-Garros.

o Assurer un état des lieux détaillé en début et en fin de tournoi ainsi que quotidiennement sur sa zone.

o Superviser les intervenants assurant le montage et le démontage des espaces (accès, respect des espaces, sécurité…)

o Coréaliser une photothèque de l’ensemble des dispositifs et supports mis en place

o Assurer le montage / démontage de la signalétique temporaire (veille sur la mise en place de la signalétique temporaire)

o Participation à la logistique de remise de trophée

– Propreté du stade et RSE :

o Contrôler la qualité et le respect des prestations demandées au prestataire de nettoyage en amont, pendant et à l’issue du tournoi (dispositif humain et matériel, missions, horaires de présence, pauses, attitudes, tenues des agents, rapidité d’intervention, respect des consignes de tri, efficacité, suivi…).

o S’assurer du bon respect des espace d’accueil dans et autour du Stade (Vigilance sur les portes avant ouverture)

o S’assurer du respect des consignes de tri par toutes les populations

– Sécurité du stade :

o Veille à la bonne remontée d’information en cas d’anomalie sur les scopes : sureté et accueil et services

o Remontée d’informations sur la présentation et la tenue des ADS ainsi que sur leur attitude et posture.

o Collaboration rapprochée avec les services de sûreté (PCORG – OCPR)

Conditions particulières liées au poste :

6J/7 pendant 6 semaines (2 mai au 10 juin inclus)

