Offre Emploi : Chargé de Relations Membres – Lagardère Paris Racing

La SAS Lagardère Paris Racing Ressources exerce une activité commerciale d’exploitation d’un centre sportif. Ses activités (tennis, piscine, fitness…) se déroulent sur le site de la Croix Catelan, en plein cœur du Bois de Boulogne. Elle comprend environ 160 salariés et accueille plus de 13 000 membres.

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Accueil, vos missions principales seront les suivantes :

– Accueillir les membres selon les procédures en vigueur ;

– Renseigner les membres sur les différentes activités et services proposés ;

– Entretenir un excellent relationnel avec les membres, avec confidentialité et discrétion ;

– Gérer les différentes tâches administratives ;

– Participer à la commercialisation des prestations du Club ;

– Anticiper les besoins des membres, répondre à leurs sollicitations ; faire remonter les informations membres aux différents services ;

– Connaître et appliquer les procédures du service ;

– Traiter et régler tout problème/plainte de membre de façon courtoise et professionnelle ;

– Assurer la facturation des prestations et contrôler le fond de caisse.

Profil recherché

– Très souriant(e), dynamique, excellent relationnel, sens de l’accueil et du service ;

– Présentation très soignée ;

– Bonne élocution, discours et langage soutenu ;

– Attentif à la satisfaction et au bien-être des membres ;

– Très bonnes capacités d’organisation et grande rigueur d’application ;

– Expérience significative dans le secteur du luxe ;

– Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook).

Ce poste, en CDI, est à pourvoir dès que possible.

Contact : recrutement@lagardere-paris-racing.fr