Offre Emploi : Service aux joueurs – Roland-Garros 2022

Poste en Intérim à pourvoir du : Lundi 9 mai 2022 au Dimanche 5 Juin 2022

Durée : 1 à 4 semaines

Dans le cadre des Internationaux de France 2022, la Direction de la Gestion Sportive/Services aux joueurs propose diverses missions pour l’accueil des joueurs, au sein des pôles suivants :

• Transport : dispatcheurs

–>Pour en savoir plus sur cette mission : https://youtu.be/pmH64nlm9wE

• Tribunes : hôtes/hôtesses tribunes joueurs et internationales

–> Pour en savoir plus sur cette mission : https://youtu.be/bRM_TSVdv18

• Vestiaires joueurs / salles de préparation physique

–> Pour en savoir plus sur cette mission : https://youtu.be/-5eFangdDj4

• Accréditations et invitations joueurs et entourage joueurs

–> Pour en savoir plus sur cette mission : https://youtu.be/72EUCPLnFNM

• Réservations des courts d’entrainement

–> Pour en savoir plus sur cette mission : https://youtu.be/PFdiWzSkqCk

• Promotion/gestion des espaces joueurs « bien-être »

–> Nouveauté 2022 : création d’un dispositif « bien-être » à destination des joueurs.

–> Mission : Faire la promotion auprès des joueurs et de leur entourage des nouveaux services à disposition sur le stade. Participer au bon fonctionnement quotidien des espaces.

Pour l’ensemble de ces missions au cœur du tournoi, vous serez susceptible d’assurer les missions suivantes :

• Accueillir

• Informer

• Orienter

• Accompagner les joueurs et leur entourage

Profil

Compétences nécessaires :

• Bilingue anglais (une troisième langue est un plus)

• Au moins une expérience sur un évènement sportif international

• Aisance relationnelle

Qualités requises:

• Bonne élocution

• Rigueur

• Discrétion / Retenue

• Travailler en équipe

Formation et expérience :

• De Bac à Bac +5 (management sportif, écoles de commerce, …)

• Une première expérience exigée dans l’événementiel sportif (international)

POUR POSTULER : https://jobaffinity.fr/apply/ozjallis5mmbkic7ax