Offre Emploi : Juriste droit du sport – Fédération Française de Tennis

Poste en CDD de 6 mois minimum à pourvoir dès que possible.

La Fédération Française de Tennis recherche un Juriste droit du sport afin de venir en soutien de la juriste responsable des aspects juridiques institutionnels de la FFT : gestion des commissions fédérales, réglementations, accompagnement des clubs, comités départementaux et des ligues.

A ce titre, les missions proposées sont les suivantes :

Suivi et coordination des commissions fédérales (commissions fédérales disciplinaires (2), des conflits sportifs, des agents sportifs, des statuts et règlements, de surveillance des opérations électorales) :

– Organisation des réunions et suivi administratif de l’activité des commissions,

– Instruction et suivi des dossiers des commissions ;

– Rédaction des décisions ;

– Accompagnement des membres des commissions ;

– Soutien juridique desdites commissions ;

– Soutien juridique des ligues et des comités départementaux en matière de procédures disciplinaires et sportives.

Règlementation fédérale et associative :

– Accompagnement de la FFT, des ligues, comités départementaux et clubs dans leur vie associative et leurs formalités,

– Assistance au soutien juridique de ces structures sur la réglementation fédérale et le droit des associations.

Agents sportifs :

– Organisation de la seconde épreuve de l’examen de la licence d’agent sportif de la FFT.

Profil

Compétence nécessaire:

– Maîtrise des outils informatiques (Word, Exel, Power Point).

Qualités requises :

– Aisance rédactionnelle, capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et organisation,

– Disponibilité, autonomie et réactivité,

– Esprit d’équipe,

– Discrétion,

– Connaissance du secteur du sport.

Formation et expérience:

– Master 2 droit du sport.

– Débutant à 2 ans d’expérience.

POUR POSTULER: https://jobaffinity.fr/apply/yqrfh3ynug9t6vj3fz