Offre Emploi : Social Media Manager – Tecnifibre

Tecnifibre, la Players’ Company

Tecnifibre accompagne depuis plus de 40 ans les joueuses et les joueurs dans leur expérience sportive, en partant d’un postulat simple : chaque joueur est unique et un équipement adapté est un vecteur de performance.

La marque s’est fait connaître par ses innovations en matière de cordage pour étendre depuis son expertise aux raquettes, aux balles, au textile, à la bagagerie, aux machines à corder.

Marque d’origine française au rayonnement international, intégrée au groupe Lacoste depuis 2017, Tecnifibre est aujourd’hui partenaire des plus grands événements du circuit professionnel mondial, ainsi que de Top Players de renoms, tels que Daniil Medvedev et Iga Swiatek (tennis) ou Mohamed Shorbagy et Nour el Sherbini (squash).

Rejoignez-nous en tant que Social Media manager !

Contrat : CDI

Lieu : Feucherolles (78)

Date : novembre 2021

Service : Marketing/Communication

Au sein de l’équipe communication et rattaché au digital brand manager, vous participez à la mise en œuvre de la stratégie de communication de la marque à l’international sur la dimension social media.

Vos missions principales seront les suivantes :

1. Animation des réseaux sociaux de la marque

• Animation des différentes plateformes Tecnifibre dans le respect des guidelines de la marque ainsi que des codes et spécificités des différents réseaux (facebook, instagram, twitter, you tube, Linkedin)

• Création et suivi du calendrier editorial dans le cadre des objectifs et temps forts fixés annuellement

• Animation des communautés de fans (réponses aux messages et commentaires, création de conversations, valorisation du UGC)

• Création du catalogue de produits et animation du programme de Social Selling

• Gestion des campagnes de sponsorisation de contenus dans le cadre du budget alloué

2. Création de contenus

• Développement des contenus autour des assets de la marque dans le respect de l’identité et la posture players de la marque

• Retouches d’images et création de visuels pour les contenus digitaux de différentes plateformes (en owned, earned et paid media)

• Création et montage vidéos

• Pilotage d’agences sur des projets d’accompagnement et de création de contenus

3. Animation communauté athlètes et coachs Tecnifibre

• Athlètes : En collaboration avec le dpt sport marketing, mise en place d’un programme d’animation du team d’athlètes tennis et squash pour qu’ils soient des influencers de la marque sur le digital

• Coachs : En collaboration avec le dpt sales, animation la communauté de coachs Tecnifibre via les plateformes de communication mises en place : Définition d’un calendrier éditorial spécifique de contenus / Création et partage de contenus dédiés sur les différents groupes/pays / Proposition d’évolutions de méthodo en fonction des résultats et feedbacks obtenus

4. Veille digitale / Evaluation des dispositifs / Analyse des résultats

• Suivi, analyse et reporting des différentes campagnes et des activations

• Veille des contenus diffusés autour de la marque sur les réseaux sociaux

• Veille des contenus postés par les partenaires de la marque

• Veille sectorielle (concurrents, marques similaires, etc)

• Veille des dernières tendances sur les réseaux sociaux

Votre Profil :

• Diplômé(e) d’une formation bac + 4 ou 5

• Expérience d’au moins 2 ans sur des fonctions similaires

• Très forte sensibilité au digital et maitrise des codes social media

• Aisance rédactionnelle

• Une bonne connaissance du milieu du tennis et du sport

• Créatif tout en étant rigoureux, structuré et organisé

• Capacité à évoluer dans un environnement international. Anglais courant.

• Maîtrise du pack office et des outils PAO (photos et videos)

Si vous vous reconnaissez, alors vous êtes prêt à rejoindre la Player’s company !

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : jobcom@tecnifibre.com