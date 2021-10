Offre Alternance : Chargé(e) de Développement Club Sportif – WIN Sport School Caen

CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT CLUB SPORTIF (H/F)

Etablissement : Caen

Domaine : Bachelor Management du Sport

Type de poste : Chargé(e) de développement club sportif

Type de contrat : Alternance

Secteur : Club Sportif – HANDBALL

Localisation : Caen 14118

WIN Sport School Caen recrute pour un club partenaire un(e) Chargé(e) de développement dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.

MISSIONS :

Chargé des partenariats sportifs et communication

Conception et réalisation d’un outil de suivi et de gestion des partenaires

Recherche et démarchage de nouveaux partenaires

Gestion administrative

Développement d’événements

PROFIL :

Vous êtes passionné de sports et plus particulièrement de Handball, et l’envie de partager votre passion.

Qualité relationnelle

Connaissance du milieu sportif et associatif

Maîtrise des outils informatiques et réseaux sociaux

MODALITÉS:

Préparer un Bachelor Management du Sport (Bac+3 reconnu par l’Etat et validant 180 crédits ECTS)

Type de contrat : apprentissage

Durée du contrat : 12 mois (1 semaine de cours / 2 semaines en entreprise)

Rémunération : selon la grille du contrat d’apprentissage

Pour postuler, rendez-vous ici