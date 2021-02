Offre Emploi : Manager Accreditation (H/F) – Paris 2024

Manager Accreditation (H/F)

Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de :

Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés ;

Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l’international

Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.

Rattachée à la Direction Services aux Jeux, la fonction Accréditation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques a pour mission de développer un système innovant et efficient d’accréditation pour les différentes familles de parties prenantes concernées.

Vous élaborerez et piloterez, sous la responsabilité du Responsable Sécurité & Mobilité et les autorités compétentes, la stratégie Accréditation allant de la définition des besoins et l’élaboration du calendrier d’inscription jusqu’à la livraison et la supervision opérationnelle pendant les Jeux.

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Définir les fondamentaux stratégiques et planifier les différentes opérations concernant les accréditations : concept, planning, budget, définition et planification des besoins, identification et gestion des risques, prise en compte du contexte règlementaire, gestion de projet, stratégie d’achat, documentation, etc. ;

Contribuer à la mise en place opérationnelle (processus, technicité…) de cette stratégie incluant l’interopérabilité des systèmes technologiques et outils associés, de la définition au suivi du calendrier d’inscription tout comme la définition d’une matrice d’accès aux sites officiels pour les différentes populations d’accès – Venue Zoning Principles ;

Etablir et développer des relations étroites avec les fonctions Paris 2024 pertinentes (sécurité, transport, sport, billetterie, sites et infrastructures…) afin de s’assurer de la coordination des différents projets ;

Etablir et développer des relations étroites avec les représentants de l’Etat concernés,

Participer notamment aux réunions et groupes de travail avec les partenaires publics et privés concernés ;

Définir avec les partenaires publics concernés et suivre la mise en oeuvre des procédures liées au concept d’accréditation s’agissant par exemple des conditions d’octroi de la carte d’identité et d’accréditation Olympique ou des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire national ;

Garantir la parfaite intégration de la vision des Jeux Olympiques et Paralympiques sur la thématique et en lien avec la Direction des Célébrations, des Cérémonies et de l’Intégration de la Vision de Paris 2024

Participer à la stratégie globale d’achat (optimisation des coûts, négociation avec les prestataires, appels d’offres, rédaction de cahiers des charges et contrats, prise en compte des enjeux environnementaux, etc.), en lien avec la Direction des Achats de Paris 2024

Contribuer à créer des relations professionnelles de qualité avec les acteurs/parties prenantes, privés ou publics, de chaque secteur concerné

Coordonner et superviser les missions des experts de Paris 2024 s’il y a lieu, conformément aux contrats en vigueur

Partager les orientations stratégiques avec les représentants du CIO concernés, reporter à ces derniers sur l’évolution des travaux

Communiquer auprès des groupes d’accrédités concernés sur les calendriers et process

Effectuer un reporting régulier de l’ensemble de ces travaux au responsable sécurité et mobilité

VOS ATOUTS POUR REUSSIR

Plus de 10 ans d’expérience dans la planification stratégique et l’organisation de grands événements sportifs internationaux, en France ou à l’étranger dans le domaine des accréditations. Une expérience Olympiques et Paralympiques est un réel plus ;

Parfaite connaissance des missions et responsabilités des organisateurs sur les grands évènements ;

Parfaite connaissance des missions des institutions publiques en lien avec l’organisation d’évènements et les accréditations ;

Parfaite connaissance de l’expérience spectateurs/accrédités lors de grands évènements ;

Expertise notoire dans la gestion des accréditations et des systèmes d’informations associés, des outils technologiques en lien avec le périmètre susmentionné ;

Bonne compréhension du Mouvement Olympique et Paralympique.

Autonome et agile,

Excellentes capacités d’analyse et de résolution des problèmes,

Capacité à travailler en équipe, sur un projet impliquant de nombreuses parties prenantes,

Capacité à organiser et planifier des taches multiples et complexes.

Capacité à travailler dans un environnement mouvant et exigent ,

Curiosité, ouverture et capacité à remettre en question des concepts/idées préétablis en apportant créativité et innovation,

Parfaite maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral),

Maîtrise informatique générale et en particulier Word, Excel, Powerpoint, etc.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

**Depuis le 17 Novembre 2020, Paris 2024 est signataire d’une convention avec l’AGEFIPH, visant à renforcer les actions du comité pour lever les freins à l’embauche liés au handicap. Pour plus d’info : https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/partenariat-entre-le-comite-dorganisation-des-jeux-olympiques-et-paralympiques**

Nos bureaux sont situés à la sortie du Métro Front Populaire (Metro 12) et accessibles par navettes dédiées depuis le RER (B et D) Stade de France et RER E Rosa Parks.

Contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Date début : Dès que possible

Adresse : Parc Icade Les Portes de Paris, Rue Proudhon, 93210 Saint-Denis

Pour postuler, rendez-vous ici