Offre Emploi : Social Media Manager (H/F) – Publicis Sport

CDI – Social Media Manager – (H/F)

Description de l’entreprise

Publicis Media compte parmi l’un des quatre pôles de solutions de Publicis Groupe, avec Publicis Communications, Publicis.Sapient et Publicis Healthcare. Dirigé par Steve King, CEO, Publicis Media est porté par cinq marques : Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue 449 et Performics.

Ses compétences mondiales orientées data et digital-first génèrent de la valeur pour ses clients et concrétisent leur transformation. Publicis Media accompagne ses clients dans l’univers complexe des médias d’aujourd’hui. Présent dans plus de 100 pays, le pôle compte plus de 17 500 collaborateurs.

Publicis Media recrute de nombreux talents pour renforcer son leadership dans le conseil en Média. Nos métiers : Conseil, Social media, Content, expertise SEA et SEO, Performance digitale, data, Traffic, Campaign Management…

Vous recherchez un environnement de travail stimulant où les notions de performance et de fun coexistent, le tout en plein cœur de Paris ? N’attendez plus pour nous rejoindre !

Publicis Sport est une agence de marketing sportif appartenant au groupe Publicis.

#Talent #Trust #Transformation

Description du poste

Dans le cadre du mercato hivernal et de son développement l’agence recrute un(e) social media manager.

Les missions

· Définition et pilotage de la stratégie éditoriale de nos clients sur les réseaux sociaux

· Conception des contenus avec les équipes créatives

· Élaboration des briefs créatifs

· Suivi de production

· Recommandations sur les formats à adopter selon les plateformes et la stratégie de paid media

· Stratégie d’influence

· Modération

· Benchmark

· Reporting

· Etc.

Toutes ces missions seront réalisées en collaboration avec les différents services de l’agence tels que le département commercial, le planning stratégique, la création, la production, etc.

Vous aurez l’opportunité de travailler sur l’un des principaux clients de l’agence, Total (partenaire de la Confédération Africaine de Football et de la Section Paloise), ainsi que de participer à son développement en jouant un rôle clé dans les appels d’offres.

Qualifications

· Vous êtes à l’aise en français ET en anglais.

· Vous avez une forte affinité avec le sport (nos principaux clients sont impliqués dans le football africain, le rugby et les Jeux Olympiques).

· Vous avez des expériences similaires en agence de communication ou de marketing sportif.

· Vous maitrisez les règles des principales plateformes Social Media.

· Vous avez une fibre commerciale (pour assumer la relation client) et créative (pour travailler avec les teams de l’agence).

Pour postuler, rendez-vous ici