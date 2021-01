Offre Emploi : Chargé (e) de projet multimédia – European Le Mans Series

EUROPEAN LE MANS SERIES

Chargé (e) de projet multimédia

Description

La société LMEM est une filiale de l’Automobile Club de L’Ouest, elle organise notamment le championnat European Le Mans Series (ELMS) qui comptera 6 épreuves en 2021 ainsi que la Michelin Le Mans Cup.

Missions

Dans le cadre de sa mission, le/ la chargé(e) de projet multimédia participera à création et la mise en oeuvre opérationnelle de supports de communication.

Les missions principales auxquelles il/ elle devra répondre sont les suivantes :

– Création de supports de communication pour le digital, le print ou l’évènementiel

– Création de contenu sur les évènements (visuels, videos…)

– Participer aux réflexions et aux briefs créatifs

– Participation à la coordination et la gestion des sites internet

Profil

– Maitrise de la chaine graphique (Photoshop, InDesign, Illustrator)

– Bonnes notions sur un logiciel vidéo (Premiere, After Effects ou Final cut)

– Maîtrise de l’anglais

– Esprit créatif et être force de proposition

– Dynamique, polyvalent(e), curieux(se), faire preuve de flexibilité pour s’adapter à des projets en fonction des besoins de l’équipe.

– Première expérience dans la conception graphique

Conditions particulières

Contrat à durée déterminé d’un an avec possibilité d’évolution

De nombreux déplacements en Europe sont à prévoir

Prise de poste dès que possible

Le poste est situé au Circuit des 24 Heures du Mans (72)

Candidature à adresser à recruitment@europeanlemansseries.com. (CV + portfolio) avec pour objet « Chargé(e) de projet multimédia »