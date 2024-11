Offre Emploi : Responsable administratif et financier – Stade Malherbe Caen

Description du poste :

Nous recherchons un *Responsable Administratif et Financier* pour accompagner la gestion, la structuration du club et veiller à sa bonne santé financière.

Véritable bras droit du Directeur Général à qui vous reporterez, vous serez en charge de piloter les activités financières, comptables et administratives du club. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la direction générale, l’équipe RH et Commerciale, le staff technique et les différents partenaires du club (fournisseurs, sponsors, instances fédérales, etc.).

1. Gestion financière et comptable :

– En collaboration avec l’équipe comptable interne et l’expert-comptable (externe), superviser la comptabilité générale du club (bilan, compte de résultats, suivi de trésorerie)

– Élaborer et suivre le budget annuel du club (P&L, Bilan, Trésorerie)

– Produire des reportings financiers réguliers à la direction générale et aux actionnaires

– Veiller à l’équilibre financier du club en optimisant les coûts et les dépenses

– Gérer les relations avec les partenaires externes (commissaires aux comptes, expert compable, avocats, banques, administrations fiscales, etc.)

2. Gestion administrative :

– Gérer les relations avec les instances sportives (LFP, FFF, DNCG) en assurant la conformité administrative et réglementaire.

– Participer à la préparation des audits financiers et sportifs (DNCG, audits internes et externes)

– Assurer le suivi des dossiers juridiques (contrats de joueurs, contentieux, etc.) en collaboration avec l’équipe RH et juridique du club

3. Pilotage des activités commerciales :

– En collaboration avec l’équipe commerciale, suivre les revenus commerciaux du club (billetterie, merchandising, partenariats…) et mise en place de KPIs permettant de suivre l’activité et la performance commerciale

– Contribuer au développement de stratégies d’optimisation des revenus

4. Gestion des infrastructures et investissements :

– Contribuer au pilotage des projets d’investissement (modernisation du stade, infrastructures, etc.)

– Assurer la gestion administrative liée aux infrastructures du club

Profil recherché :

– Diplôme supérieur en gestion financière, comptabilité ou administration (Bac+5, type Master CCA, école de commerce, ou équivalent)

– Expérience de 5 à 10 ans dans un poste similaire, idéalement dans le milieu sportif

– Sens du relationnel, agilité, leadership et capacité à gérer une équipe

– Bonne maîtrise des outils informatiques. La maîtrise d’un ERP (type Sage) et de CRM (type Sellsy) serait un plus apprécié

– La connaissance des mécanismes financiers et des réglementations sportives (DNCG, LFP, FFF) serait un plus apprécié

Adresse mail :

rh@smcaen.fr