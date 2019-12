Offre Emploi : Responsable de la gestion administrative du pôle emploi-formation – FFTT

Contrat à durée indéterminée.

Lieu : Siège FFTT, plus déplacement ponctuel en France

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :

Participer à l’élaboration du plan fédéral de formation avec la Direction Technique Nationale :

– Recenser les besoins de formation et les analyser

– Consolider les données pour élaborer le Plan de Formation Fédéral (PFF)

– Participer à la rédaction du bilan pédagogique de l’organisme de formation fédéral

– Identifier de nouvelles ressources financières d’aide à la formation et les diffuse

– Identification et suivi des formations internes

Coordonner le secteur emploi-formation :

– Gestion administrative et logistique des formations

– Traitement des demandes de prises en charges financières

Suivi de l’exécution du budget du secteur emploi-formation de la FFTT et participer à sa conception :

– Etablir le bilan financier de l’organisme de formation fédéral

– Suivi de la facturation des formations

Participation à la promotion de la formation :

– Activation et suivi des campagnes de promotion de la formation sur les outils de communication de la

fédération (Ping Pong Mag « PPM », Internet, Facebook).

Paie :

– Compréhension des mécanismes de paie et des obligations sociales

PROFIL DU POSTE

Savoir / Savoir Faire / Compétences requises

– Sens du contact, des responsabilités et de l’initiative, rigueur dans le suivi et le respect de la demande

– Force de proposition et curiosité

– Maitrise des outils bureautiques : (Word, Excel, Powerpoint),

– Savoir gérer les priorités et s’adapter aux différents acteurs interne et externe

RATTACHEMENT : Directeur Général

Première expérience souhaitée dans un organisme de formation

Les candidatures (lettre de motivation et C.V) sont à adresser au Directeur Général de la Fédération Française de Tennis de Table à l’adresse suivante : paul.dekeerle@fftt.email