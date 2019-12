Offre Emploi : Chargé(e) de développement commercial – Com’Over

Dans le cadre de son développement et de sa stratégie de diversification, l’agence Com’Over recherche, au sein de son bureau de Paris, un(e) chargé(e) de développement commercial « opérations spéciales et brand content », pour un début dès que possible, en CDI.

Sous la supervision d’un Directeur du Développement, le/la chargé(e) de développement Commercial aura pour missions (liste non-exhaustive) :

• Participation à la définition de l’offre et de la stratégie

• Packaging de « produits » liés à nos activités et assets

• Réalisation de présentation et notes d’intentions

• Participation à la démarche créative

• Démarchage commercial / prise de RDV

• Présence sur les RDV

• Suivi de dossier

• Participation à des événements sur lesquels sont nos cibles et clients

Profil recherché :

– Bac +4/+5

– 1 à 3 ans d’expérience

– Autonome, proactif, rigoureux, aisance rédactionnelle et appréciant le travail en équipe

– Connaissance des médias, athlètes, annonceurs du secteur

– La connaissance des univers sport, lifestyle, entertainment est un plus

– Réseau existant un plus (agences média, annonceurs, agences influenceurs…)

– Bon niveau d’anglais

Informations complémentaires :

– Début de la mission : 1er semestre 2020

– Lieu : Paris

– CDI

– Salaires : selon le profil, fixe (maximum 30K€) + commissions

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par email à com@com-over.com

Plus d’informations sur Com’Over : www.com-over.com