Offre Emploi : Responsable Marketing & Développement – INFRONT

INFRONT FRANCE

RESPONSABLE MARKETING & DEVELOPPEMENT

INFRONT est leader mondial sur la scène du marketing sportif.

Connue pour son positionnement haut de gamme, INFRONT est une agence de marketing sportif à la compétence globale, offrant une palette complète de services spécialisés dédiés au marché du sport : distribution de droits média, sponsoring, production TV, conseil stratégique, hospitalité et organisation d’événements.

Sous la responsabilité du Directeur Marketing & Développement, nous recrutons un(e) responsable Marketing & Développement.

Basé(e) à Boulogne-Billancourt, vous serez amené(e) à effectuer les missions suivantes :

CONSEIL STRATEGIQUE :

▪ Pilotage de l’activation 360° de contrats Sponsoring de clients de l’agence :

– Interface clients et ayant droits

– Mise en place des contreparties contractuelles

– Recommandations stratégiques relatives à l’exploitation des partenariats

– Suivi opérationnel du déploiement des partenariats et des activations

– Préparation, animation et reporting des réunions de pilotage

– Coordination avec les prestataires et gestion budgétaire

▪ Réponses aux appels d’offres en étroite collaboration avec la direction marketing et commerciale

▪ Implication sur les missions de conseil stratégique de l’agence

MARKETING DE L’OFFRE :

▪ Mise à jour et optimisation des présentations sponsoring de nos clients ayant droits :

– Interface ayant droits (Fédérations I Ligues I Clubs)

– Élaboration des offres sponsoring : Identification et valorisation des droits marketing

– Création et mise à jour de supports de vente premium

COMMUNICATION :

▪ Interface avec la direction de la communication

▪ Rédaction des communiqués de presse

▪ Gestion de notre page Linkedin

QUALIFICATION :

▪ Formation bac+4/5 École de Commerce ou équivalent universitaire

▪ Minimum 2 ans d’expérience (agence, annonceur ou ayant droit)

▪ Vous avez le sens du relationnel et saurez piloter les échanges quotidiens avec nos clients

▪ Vous savez construire des supports de vente argumentés et attractifs

▪ Vous disposez d’une forte capacité d’analyse et de qualités rédactionnelles

▪ Vous maitrisez le Pack Office et êtes à l’aise avec les outils de Design Graphique

▪ Vous parlez anglais : niveau lu, écrit, parlé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

▪ Type de contrat : CDI

▪ Début du contrat : lundi 6 janvier 2025

▪ Lieu du poste : Boulogne-Billancourt

▪ Rémunération : Selon profil et expérience

▪ CV & lettre de motivation à adresser à : hr.france@infrontsports.com

Pour en savoir plus sur Infront, rendez-vous sur : www.infront.sport