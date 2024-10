Offre Emploi : Responsable social media – FC Versailles

Responsable social media

Type contrat : CDI

Début : ASAP

Rém : 30-40 K€ brut annuel (selon profil)

Lieu : Centre d’entraînement à Bougival (78), TT partiel possible

Objectif principal

Véritable entrepreneur de ton périmètre (engagé, autonome et responsable), ton objectif sera de développer une communauté de followers Gen Z engagés (online et offline)

Enjeux d’apprentissage

– Comprendre les attentes spécifiques des users (Gen Z) sur TikTok, Insta & X

– Ecrire la stratégie pour chaque réseau

– Adapter le contenu en fonction des attentes des utilisateurs

– Créer du contenu inédit, immersif, humoristique et viral à chaque publication

– Créer un lien de proximité avec la communauté (interactions, implication dans la vie du club, etc.)

– Transformer les followers en vrais fans (faire venir les fans au stade, promouvoir la vente de merchandising, etc.)

– Fédérer un écosystème de créateurs de contenu ambassadeurs du club

Missions principales

– Diffuser quotidiennement du contenu sur TikTok, Insta & X

– Gérer la création des contenus, le planning de diffusion et proposer de nouveaux concepts/trends

– Modérer les contenus, gérer les DM et interagir avec tous les followers (répondre à tous les commentaires, rebondir sur les mentions…)

– Faire une veille permanente pour dénicher les meilleurs trends du moment

– Suivre et mesurer la performance (followers, taux d’engagement…)

Compétences spécifiques attendues

– Parfaite maîtrise de TikTok, Insta & X

– Captation iPhone irréprochable

– Intérêt pour le sport (football), e-sport / gaming et connaissance de l’univers des créateurs de contenu

Pour postuler, rendez-vous ici