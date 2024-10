Offre de Stage : Recrutement et animation bénévoles – La Marseillaise des Femmes 2025

La Marseillaise des Femmes est une épreuve course/marche féminine et caritative qui défend des valeurs fortes de solidarité et de convivialité ; la MDF a réuni plus de 9000 participantes en 2024, confirmant ainsi sa 3° position des courses pédestres de PACA, derrière Marseille-Cassis et le marathon Nice-Cannes, et son leadership incontestable des courses féminines du Sud de la France.

La prochaine édition aura lieu le dimanche 18 mai 2025 et vise 10000 participantes…. Un défi phénoménal à franchir en cette année post-olympique. Ça te tente ?

Nous recherchons un(e) stagiaire pour assurer les missions suivantes, de mars à juin 2025 :

– Participer activement au recrutement de nos équipes bénévoles et de notre équipe logistique, en partant d’un cahier des charges de missions déjà établies mais évolutives selon les années (changement de site, contraintes sécurité et/ou éco-citoyennes, etc)

– Briefer les différents responsables de groupes en amont de l’épreuve, après avoir listé tous les besoins matériels liés à la mission

– Négocier des lots et goodies à offrir à nos bénévoles, auprès de nos partenaires ou autres

– Etre le référent de tous les bénévoles avant, pendant et après l’épreuve

– Participer à la rédaction d’un compte-rendu détaillé des actions entreprises en matière d’éco-citoyenneté (Label Ecofest et Charte Eco de la Métropole Aix Marseille Provence)

– Organiser un happening convivial de remerciement des bénévoles, après l’épreuve

– Recueillir les avis des bénévoles sur leurs points de satisfaction et les axes d’amélioration

– De manière plus large, participer à l’ensemble de la Production de l’évènement

Profil recherché :

– Autonomie et rigueur

– Capacité à rendre compte

– Force de proposition

– Goût pour la négociation et aisance relationnelle

– Sens pratique et goût pour des missions de terrain

– Grande disponibilité et résistance au stress à l’approche de l’événement

– Expérience de l’événementiel appréciée

– Permis B

– Partage de nos valeurs

Mission indemnisée mensuellement.

Lieu de travail : bureaux de l’association à Aubagne, ZI des Paluds, puis sur site sur le Village de la MDF, Parc Borély, Marseille 8° ; télétravail partiel éventuellement possible

Merci de faire parvenir asap ton CV et LM à sebastian@marseillaisedesfemmes.com