Offre de Stage : Chargé(e) de projet événementiel sportif et solidaire – KCO

OFFRE D’EMPLOI

Titre : Chargé(e) de projet événementiel

Type de contrat : Stage

Localisation : Paris

QUELQUES MOTS SUR NOUS

KCO est l’agence événementielle de Pelham Media Ltd. filiale du groupe Les Echos – Le Parisien.

Elle accompagne les associations, les fondations, les collectivités et les grands groupes européens dans l’organisation d’événements sportifs et solidaires pour rassembler, mobiliser, promouvoir l’engagement citoyen, soutenir les communautés locales et faire grandir les actes de générosité.

KCO intervient autour de 5 grands champs d’activités :

• solidaire – développer l’engagement citoyen et aider les communautés locales

• sport – partager des aventures humaines et générer des souvenirs inoubliables

• fundraising – faire grandir les actes de générosité

• handicap – favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap

• mobilisation – fédérer les équipes pour faire gagner les idées positives

Installées à Paris, les équipes de KCO interviennent sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à l’étranger (Belgique, Tunisie, Suisse, Pays-Bas…).

VOTRE MISSION

Sous la responsabilité d’un ou plusieurs chef(s) de projet, vous serez amené.e à travailler sur plusieurs aspects d’un événement, de la conception à la réalisation. Votre mission vous permettra d’avoir une vision d’ensemble de l’organisation, incluant des phases de préparation pour certains événements et des phases de réalisation pour d’autres.

Vos actions :

• participation à la conception d’événements en collaboration avec l’équipe,

• création et mise à jour des documents techniques et administratifs

• recherche de fournisseurs et suivi des commandes,

• suivi de l’organisation auprès de prestataires, partenaires et associations,

• conception d’outils de gestion,

• réalisation de benchmarks,

• présence active sur le terrain lors des repérages et des événements.

Cette liste est non-exhaustive et peut être amenée à évoluer en fonction des missions et de l’actualité.

PROFIL SOUHAITÉ

Formation :

Master management du sport / Ecole de commerce / STAPS / Ecole de communication / RSE

Expériences :

Stages, bénévolat ou expériences associative dans le domaine des événements sportifs, du fundraising, de la mobilisation citoyenne.

Compétences :

• dynamique, organisé(e) et rigoureux(se) ;

• bon sens du relationnel et des responsabilités, sens du travail en équipe ;

• permis B.

DATE DE DÉMARRAGE

Au plus tôt pour une durée de 6 mois minimum.

CONTACT

Envoyer votre CV et lettre de motivation à rh@kco.fr en indiquant le diplôme visé et la date de démarrage