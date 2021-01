Offre Emploi : Chef de projet – Opérations Games Time (H/F) – Paris 2024

Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de :

Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés ;

Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l’international ;

Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

La Direction des Partenariats anime la communauté des Partenaires de Paris 2024, issus du programme TOP du CIO ou du programme national commercialisé directement par Paris 2024. La Direction a pour mission de construire un partenariat créateur de valeur & porteur de sens pour l’entreprise et pour Paris 2024. Une triple logique sera appliquée avec chaque partenaire pour identifier les opportunités qui généreront un retour sur investissement :

Célébration / pour organiser des Jeux spectaculaires et durables : chaque partenaire sera mobilisé sur ses compétences et produits. Les entreprises pourront valoriser leur savoir-faire, concevoir de nouvelles solutions, et contribuer à l’organisation même des Jeux.

Engagement / pour faire partager au plus grand nombre : les partenaires seront les premiers ambassadeurs de Paris 2024, de l'Equipe de France Olympique et de l'Equipe de France Paralympique, et mettront en mouvement tout leur écosystème (collaborateurs, clients, fournisseurs, actionnaires, etc.). Les partenaires bénéficieront en parallèle de la stratégie d'engagement de Paris 2024 pour booster la marque employeur, attirer de nouveaux clients ou générer de la préférence de marque.

Héritage / pour marquer l'histoire et laisser une trace : Paris 2024 est une chance pour les partenaires d'ancrer leur rôle dans la société. En ce sens, les partenaires sont mobilisés pour développer la pratique sportive, encourager les pratiques responsables, changer le regard sur le handicap ou contribuer à une société plus inclusive.

La Direction des Partenariats est composée de 2 pôles :

Un pôle Relations Partenaires, dont les membres établissent et maintiennent une relation individuelle avec les partenaires qui leur sont attribués.

Un pôle Fonctions Transverses, dont les membres conçoivent et développent les opportunités et solutions de servicing qui seront déployées auprès de l’ensemble des partenaires (reconnaissance, engagement, héritage, innovation, hospitalité, business integration, etc.).

Sous l’autorité de la Directrice Déléguée aux Partenariats, au sein du pôle Fonctions Transverses, le Chef de Projet Opérations Games Time est en charge de concevoir et d’assurer la livraison des droits de partenariat relatifs aux programmes suivants : Showcasing & Célébrations, Volontaires, Relais de la Flamme, Mass Events et Affichage extérieur (OOH).

Dans ce cadre, il assure plus particulièrement les responsabilités ci-après :

Développer des opportunités et des idées nouvelles qui répondent à la vision de Paris 2024, sur la base des droits contractuels pré-établis,

Imaginer les modalités d’activation des partenaires au sein des programmes, en étroite collaboration avec les directions responsables des programmes (Ressources Humaines, Sports, et Célébrations),

Développer les outils de présentation à l’attention des partenaires,

Produire les règles et principes d’activation (Guidelines) pour chaque programme,

Contrôler la bonne mise en œuvre des droits de partenariat par les directions responsables des programmes,

Assurer une information fluide et permanente avec les membres du pôle Relations Partenaires.

VOS ATOUTS POUR REUSSIR

Titulaire d’un Master en Marketing ou Diplômé d’une Grande Ecole.

A minima 5 ans d’expérience dans l’activation de partenariats sportifs (entreprise, agence ou ayant droit) et idéalement, une expérience réussie dans l’activation d’un partenariat olympique.

Personnalité dynamique et enthousiaste sachant faire preuve de créativité, d’organisation et de rigueur.

Excellentes capacités de communication et de présentation, tant à l’écrit qu’à l’oral.

Aptitude à travailler sous pression et à établir des priorités.

Esprit d’équipe, diplomatie, écoute.

Anglais courant impératif.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

** Depuis le 17 Novembre 2020, Paris 2024 est signataire d’une convention avec l’AGEFIPH, visant à renforcer les actions du comité pour lever les freins à l’embauche liés au handicap. Pour plus d’info : https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/partenariat-entre-le-comite-dorganisation-des-jeux-olympiques-et-paralympiques**

Nos bureaux sont situés à la sortie du Métro Front Populaire (Metro 12) et accessibles par navettes dédiées depuis le RER (B et D) Stade de France et RER E Rosa Parks.

Contrat : CDI

Temps de travail Temps plein

Date début Dès que possible

Adresse : Parc Icade Les Portes de Paris, Rue Proudhon, 93210 Saint-Denis

