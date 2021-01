Offre Emploi : Chef de Projet Club, Social Media, Community Manager – All In Tennis Academy

OFFRE D’EMPLOI : Chef de Projet Club / Social Media / Community Manager

All In Tennis Academy est la structure de formation et d’entraînement de tennis de haut niveau, par Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione. Elle dispose de 3 centres à Paris, Lyon et Villeneuve-Loubet.

Dans le cadre de son développement, l’académie recherche un ou une chef de projet club/social media/community manager. Vous intégrerez l’équipe marketing et communication et vous interviendrez principalement sur le développement commercial desproduits clubs et des actions de communication digitale pour améliorer la visibilité de l’académie.

Les missions :

– Accompagnement au développement des produits club

– Concevoir et déployer la stratégie de communication digitale de l’académie (site internet et réseaux sociaux)

– Planifier et publier quotidiennement des contenus pertinents sur les différents médias sociaux appropriés en fonction des canaux et des cibles et selon le calendrier éditorial établi

– Animer les réseaux sociaux en créant des contenus digitaux spécifiques (photo, vidéo, story, GIF, infographie, etc.)

– Assurer une veille sur les tendances des médias et sur les contenus, ainsi que sur les concurrents (analyse de stratégie digitale des concurrents)

– Réaliser des reporting hebdomadaires et mensuels pour analyser les performances des publications sur les réseaux sociaux (abonnés, taux d’engagement, taux de conversion, etc.)

– Etre garant des informations diffusées et de notre e-réputation (rôle de modérateur pour répondre aux questions, interagir avec les fans, etc.)

– Etre présent et assurer un relais des évènements clés (stages, tournois, activités, etc.)

Profil recherché :

– Titulaire d’un BAC+3 minimum en marketing / communication

– Vous avez une affinité avec le milieu sportif (l’obtention d’un D.E tennis est un plus)

– Vous avez déjà une expérience professionnelle en animation de réseaux sociaux/community management (stage long ou alternance)

– Vous êtes familier avec le digital, vous maitrisez les réseaux sociaux et les différents outils

– Vous maitrisez la suite Adobe (Photoshop, InDesign, etc.) ainsi que le Pack Office

– Vous êtes organisé et vous faites preuve de rigueur

– Vous êtes créatif et autonome et vous savez être force de proposition

– Vous maitrisez parfaitement l’anglais

Poste à pourvoir dès février 2021 à Villeneuve-Loubet (Côte d’Azur près de Nice).

Possibilité de déplacements dans le cadre d’autres événements All In.

Rémunération selon profil.

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant le titre de l’offre à l’adresse suivante : jf.bachelot@allin.academy