Offre Emploi : Stadium Manager – ASSE

FICHE DE POSTE STADIUM MANAGER (H/F)

Dans le cadre de son accession en Ligue 1, de son changement de gouvernance et de sa restructuration, l’ASSE recrute un Stadium Manager.

Rôle :

Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint en charge des Activités Sportives, au sein du service

Opérations, le Stadium Manager, comme défini dans le cadre du statut et missions du guide des

opérations de la LFP, prendra part, en particulier, à l’organisation, au suivi, au contrôle des activités liées

au stade, au centre d’entrainement et en cas de besoin, sur les autres sites affectés au club.

Missions :

• L’AS SAINT ETIENNE est propriétaire de son centre d’entrainement, site qui réunit le siège social, le centre d’entrainement de l’équipe professionnelle ainsi que le centre de formation du club.

• Les infrastructures comprennent notamment les terrains d’entrainement, un bâtiment abritant bureaux et centre d’entraînement et un bâtiment pour l’hébergement et la scolarisation des jeunes en formation.

• L’ASSE est par ailleurs locataire du Stade Geoffroy GUICHARD, propriété de la Métropole, mis à disposition du club au titre d’une convention d’occupation.

• Dans cette configuration, le Stadium Manager devra travailler autour des missions suivantes :

• Gérer l’exploitation du centre et en définir les règles d’utilisation

• Gérer la mise à disposition du stade et son exploitation jour de match

• Piloter les projets de développement des infrastructures du club et du stade sous la responsabilité de son DGA, en lien transversal avec le DSS et les autres acteurs des services concernés

Principales responsabilités :

1. Gestion du centre d’entrainement (« match day » et « no match day » :

• Définit et suit les budgets d’exploitation (maintenance, investissements, « cost killing »)

• Rédige et veille à la bonne application des processus relatifs à l’exploitation du site

• Pilote les appels d’offres pour les contrats de prestations (hors sécurité)

• Suit la bonne exécution des contrats de prestations (hors sécurité)

• Connait la règlementation en vigueur liée à l’exploitation d’infrastructures

• Participe à l’études de faisabilité, chiffre les investissements liés et séquence les projets

2. Gestion du Stade G. GUICHARD :

• Garantit la qualité des équipements mis à disposition (espaces sportifs, médias, public)

• Pilote les prestataires stade (entretien pelouse, nettoyage, panneautique, contrôle d’accès)

• Participe à l’organisation des rencontres et interagit avec les délégués LFP et les diffuseurs conformément aux exigences LFP

• Garantit le respect le respect du cahier des charges LFP et du diffuseur

• Participe à tous les sujets en lien avec le stade et le service marketing : Catering GP / Fan Expérience / Event / Hospitalités – Traiteur

• Assure les échanges avec l’exploitant du stade et devient le point d’entrée unique sur toutes les problématiques structurelles « match-day » et « no match-day ».

3. Interaction avec les instances et collectivités :

• Suit l’évolution de la règlementation et des normes d’exploitation des stades (FFF, LFP,

• UEFA)

• Assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage (vision cible, scenarii proposés à la Direction)

• Etablit les budgets prévisionnels et suit les procédures administratives

• Coordonne les différentes étapes des projets jusqu’à la réception

Profil et compétences :

• Grande rigueur et souci du détail

• Polyvalence et sens de l’organisation

• Capacité à anticiper et maîtriser les délais

• Capacité à déléguer

• Résistance au stress

• Vision à long terme

• Être guidé en permanence par la satisfaction « client » (spectateurs et utilisateurs)

• Permis B et véhicule

Diplômes et expériences :

• Diplômé de l’éducation supérieure – bac +3/+5 et diplôme de Stadium Manager

• 5 à 10 ans d’expérience professionnelle

• Une première expérience dans la gestion d’équipements sportifs (au sein d’un club ou d’une collectivité).

• Environnement du sport de haut niveau, projet structurel, excellent relationnel, approche financière

Conditions d’emploi :

Durée : CDI – à partir de novembre 2024

Lieu de travail : Centre Sportif Robert HERBIN à l’Etrat

Déplacement professionnel : local ou national ou international

Horaires : du lundi au vendredi (horaires de bureau) + jours de matchs (à domicile)

Rémunération : selon expérience et profil

Temps de travail : Forfait jours

Avantages professionnels : CSE

Adresse pour postuler : recrutement@asse.fr

Date limite candidatures : 23/10/2024