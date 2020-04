Offre Emploi : Vendeur Produits Dérivés La Griffe (H/F) – Roland-Garros 2020

Poste en intérim à pourvoir du 20 septembre au 4 octobre 2020

La Griffe Roland-Garros, service dédié aux produits dérivés de la marque, recherche des Vendeurs (-ses) pour l’édition 2020 des internationaux de France.

En tant que Vendeurs (-ses) sur Roland Garros 2020, et sous l’autorité de votre manager, votre mission sera d’assurer l’accueil et le conseil de la clientèle, réaliser et développer les ventes de produits dérivés dans le respect des objectifs, tenir un merchandising propre et adapté en fonction des offres du jour et des disponibilités produits.

Les missions sont les suivantes :

– Accueillir et conseiller la clientèle

– Réaliser, développer et encaisser les ventes

– Maintenir le point de vente propre et rangé

– Entretenir le merchandising en fonction des disponibilités produits et des offres du jour

– Réceptionner et ranger les livraisons de marchandises

Compétences nécessaires :

– Maîtrise des techniques de vente

– Maîtrise de l’anglais et éventuellement d’une autre langue étrangère

Qualités requises :

– Sens du service

– Esprit d’équipe

– Dynamique et impliqué

Formation et expérience :

– Formation : Ecole de commerce/ Management du Sport ou étudiant avec une première expérience en vente souhaitée.

POUR POSTULER: https://jobaffinity.fr/apply/rxbe3viqad2jgryx8d