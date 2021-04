Offre Service Civique : Communication – Herblay Basketball Club

Où ?

Herblay (95 – Val-d’Oise – Île-de-France)

Quoi ?

Développer le rôle du club en tant qu’acteur de la vie associative locale

Développer le lien avec les différentes associations sportives et culturelles de la ville pour imaginer des projets en commun

Favoriser l’accès à la pratique sportive du basket-ball des filles et des femmes

Proposer des actions visant à améliorer le respect des règles de vie par les joueurs et parents (respect de l’adversaire, de l’arbitre, du matériel…), lutter contre la violence dans le sport.

Faire connaître le club auprès du tissu économique local (entreprises, commerces et services) et développer les partenariats.

Gérer l’organisation d’un programme d’événements estivaux et participer à sa communication.

Accompagnement des dirigeants et entraineurs sur :

– la réalisation des différents supports pour la promotion de l’activité et du club

– la préparation et le déroulement des entrainements

– l’accueil du public et des parents

Engagement citoyen : créer et renforcer les liens entre les membres de notre association.

Mise en valeur des outils de communication:

– accompagner et aider à la mise à jour du site internet

Quand ?

À partir du 1 mai 2021 (8 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ?

Sport

Combien de postes disponibles ?

2

Quel organisme ?

Herblay basketball club – hbbc

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non

Activités : Le club de basket de la ville d’Herblay (95), le HBBC est un club tout jeune (2015) et ultra-dynamique. Nous sommes constamment en train de mettre en place de nouveaux projets afin de développer la pratique du basket dans la ville et particulièrement dans le quartier des Naquettes (QPV) où est situé notre gymnase principal.

Malgré la situation sanitaire, nous mettons tout en œuvre pour permettre à nos licenciés une continuité de pratique et aussi de garder le lien avec les entraineurs et les coéquipiers. Le club a eu une grosse croissance entre 2019/2020 et 2020/2021 passant de 99 à 200 licenciés. C’est un acteur majeur de la vie assocation de la ville.

Pour postuler, rendez-vous ici