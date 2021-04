Offre Emploi : Chargé audit qualité et objets trouvés – FFT (Roland-Garros 2021)

Poste en intérim de 3 à 4 semaines à pourvoir du 17 mai au 13 juin 2021

Dans le cadre des Internationaux de France 2021, la Fédération Française de Tennis recherche des chargés audit qualité et objets trouvés F/H, afin de la soutenir dans ses activités.

A ce titre les missions proposées sont les suivantes :

Etre en charge de l’audit qualité (out et in stadia) :

– Contrôler, identifier, reporter et constituer des rapports concernant les différents espaces de vie du stade Roland-Garros (gestion des flux/temps de passage, accueil, points information, restauration, animations, propreté…)

– Déclarer et transmettre l’information au(x) métier(s) concerné(s) en fonction du degré d’urgence

– Vérifier et assurer la réception et gestion du matériel de contrôle d’accès

Etre l’interlocuteur/interlocutrice privilégié(e) dans la gestion des objets trouvés/récupérés :

– Récupérer les objets perdus et les déclarations de perte dans le stade

– Classer les objets trouvés dans l’outil de gestion et recenser les déclarations de perte

– Travailler en synergie avec le service clients pour retrouver les propriétaires des objets trouvés

– Restituer aux spectateurs leur(s) objet(s) perdu(s) le jour même ou avant la fin du tournoi

Missions transverses :

– Assurer le lien entre les opérationnels stade (prestataires et équipes FFT)

– Réaliser des reportages photos complets sur l’activité des Services aux publics

– Appliquer les valeurs et les signatures de service FFT « Roland-Garros Attitude »

– Réaliser un reporting chiffré et illustré de l’activité : quotidien et fin de tournoi

Compétences nécessaires :

– Anglais + autre(s) langue(s) étrangère(s)

– Maitrise du Pack Office

– Esprit d’analyse et de synthèse

– Capacité rédactionnelle

– Maîtrise de son environnement direct

Qualités requises :

– Ponctualité et rigueur

– Autonomie et proactivité

– Esprit d’équipe

– Enthousiasme et dynamisme

– Bonne élocution

Formation et expérience :

– Bac +2/+3

POUR POSTULER : https://jobaffinity.fr/apply/wiiq70s7xwg2frgoun