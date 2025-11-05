Offre Stage : Assistant Chef de Marché // Marketing & Commercialisation des Contenus Sport (H/F) – SFR

Au sein de cette Direction, vous êtes rattaché(e) au Responsable Marketing et Commercialisation des Contenus Sport. Vous contribuez au développement du chiffre d’affaires sur les différents comptes éditeurs (RMC Sport, beIN SPORTS, LIGUE 1+, DAZN, Amazon Prime…) en accompagnant les chefs de marché en charge de l’animation commerciale & de la fidélisation des abonnés Sport.

Principales missions

Benchmark & analyse de marché

Développement de la Fanzone RMC Sport : gestion des contenus, animation autour des combats, communication sur les supports RMC Sport (site web, push application, réseaux sociaux, antenne…), construction des KPI de suivi.

Animation éditoriale des univers de commercialisation pour promouvoir les contenus Sport (SFR/RED/RMC Sport OTT)

Réalisation des briefs agence pour produire & décliner les assets créatifs

Mise à jour hebdomadaire des bannières web, visuels promo, copy writing

Gestion du parc d’abonnés sports et fidélisation via newsletter abonnés, plan de vie client, jeux-concours & dispositifs d’engagement

Travail quotidien avec des interlocuteurs interne (Web, Comm, Juridique, Produits, Achats…) et externe (Editeurs de contenus, Agence de communication, Partenaires business)

Profil

BAC +4/5 en école de commerce / IAE avec une majeure marketing/communication

Intérêt pour le Marketing, le Digital, les Medias, les Plateformes de Contenus

Appétence pour le sport

Organisé et rigoureux

Travail en équipe

Créativité

Proactivité

Esprit d’analyse

Autonomie

Pour postuler, c’est ici.