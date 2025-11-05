Offre Stage : Assistant Chef de Marché // Marketing & Commercialisation des Contenus Sport (H/F) – SFR

La Direction des Contenus Acquisitions et Partenariats est en charge de négocier et développer des partenariats avec les principaux acteurs de l’Entertainment (à l’international avec Netflix, Disney+, Max, Viacom… ou en France avec Canal+, TF1, M6…) et du Sport (RMC Sport, beIN SPORTS, LIGUE 1+, DAZN…) pour positionner SFR comme un agrégateur de Contenus.
Au sein de cette Direction, vous êtes rattaché(e) au Responsable Marketing et Commercialisation des Contenus Sport. Vous contribuez au développement du chiffre d’affaires sur les différents comptes éditeurs (RMC Sport, beIN SPORTS, LIGUE 1+, DAZN, Amazon Prime…) en accompagnant les chefs de marché en charge de l’animation commerciale & de la fidélisation des abonnés Sport.
Principales missions
- Benchmark & analyse de marché
- Développement de la Fanzone RMC Sport : gestion des contenus, animation autour des combats, communication sur les supports RMC Sport (site web, push application, réseaux sociaux, antenne…), construction des KPI de suivi.
- Animation éditoriale des univers de commercialisation pour promouvoir les contenus Sport (SFR/RED/RMC Sport OTT)
- Réalisation des briefs agence pour produire & décliner les assets créatifs
- Mise à jour hebdomadaire des bannières web, visuels promo, copy writing
- Gestion du parc d’abonnés sports et fidélisation via newsletter abonnés, plan de vie client, jeux-concours & dispositifs d’engagement
- Travail quotidien avec des interlocuteurs interne (Web, Comm, Juridique, Produits, Achats…) et externe (Editeurs de contenus, Agence de communication, Partenaires business)
Profil
- BAC +4/5 en école de commerce / IAE avec une majeure marketing/communication
- Intérêt pour le Marketing, le Digital, les Medias, les Plateformes de Contenus
- Appétence pour le sport
- Organisé et rigoureux
- Travail en équipe
- Créativité
- Proactivité
- Esprit d’analyse
- Autonomie
Pour postuler, c’est ici.