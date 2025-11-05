Offre Emploi : Juriste activités sportives (H/F) – Fédération Française de Rugby

Rattaché(e) à la responsable du département des activités sportives au sein de la direction juridique, vous aurez vocation à contribuer à l’exercice de tout ou partie des missions fonctionnelles suivantes :
- Assurer le suivi des dossiers de l’Autorité de régulation du rugby (contrôle financier des clubs) ;
- Assurer la conformité administrative et juridique de l’Accord collectif du rugby fédéral (aspects conventionnels et réglementaires) et du processus d’homologation des contrats ;
- Suivre l’encadrement et le contrôle de l’activité d’agent sportif du rugby ;
- Assurer le suivi des litiges d’ordre sportif ;
- Suivre les problématiques juridiques liées à l’encadrement médical de la pratique du rugby ;
- Suivre les problématiques juridiques en lien avec la gestion des licences ;
- Suivre les problématiques juridiques en lien avec les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des associations affiliées et des licenciés, ainsi qu’avec les litiges découlant de l’application de la réglementation relative à la gestion des licences ;
- Assurer le suivi de dossiers devant la Commission d’Appel fédérale ;
- Suivre, le cas échéant, les dossiers précontentieux et contentieux en lien avec l’activité du département ;
- Participer à l’information juridique de la FFR, des organes déconcentrés et des clubs, en lien avec l’activité du département.
Vous serez également susceptible de suivre tout sujet juridique, prioritairement en lien avec l’activité du département, et de collaborer à tout travail inhérent au fonctionnement de la direction juridique.
Profil
De formation BAC+5 en droit, vous bénéficiez idéalement d’une première expérience en lien avec tout ou partie des missions susvisées.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine du droit du sport et avez des notions en droit social ainsi qu’en comptabilité / finances.
Vos capacités et qualités rédactionnelles ainsi que votre esprit d’analyse et de synthèse sont indéniables.
D’un naturel discret, vous faites preuve de sérieux dans le traitement de vos dossiers et savez respecter une stricte confidentialité dans le cadre de vos missions.
Vous vous reconnaissez dans la description suivante : rigoureux(-se), réactif(-ve), organisé(e), respectueux(-se) des délais, appréciant le travail en équipe et ayant le sens du relationnel permettant d’adapter votre attitude et votre discours à des interlocuteurs variés en toutes circonstances.
Enfin, vous maitriser nécessairement les outils de bureautique.
Outre les connaissances et compétences techniques, la conscience professionnelle et la capacité à se fondre dans un collectif préexistant sont des compétences fondamentales pour le poste.
Avantages
- Tickets restaurants
- 50% Transports
- Mutuelle
Pour postuler, c’est ici.