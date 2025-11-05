Offre Emploi : Juriste activités sportives (H/F) – Fédération Française de Rugby

De formation BAC+5 en droit, vous bénéficiez idéalement d’une première expérience en lien avec tout ou partie des missions susvisées.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine du droit du sport et avez des notions en droit social ainsi qu’en comptabilité / finances.

Vos capacités et qualités rédactionnelles ainsi que votre esprit d’analyse et de synthèse sont indéniables.

D’un naturel discret, vous faites preuve de sérieux dans le traitement de vos dossiers et savez respecter une stricte confidentialité dans le cadre de vos missions.

Vous vous reconnaissez dans la description suivante : rigoureux(-se), réactif(-ve), organisé(e), respectueux(-se) des délais, appréciant le travail en équipe et ayant le sens du relationnel permettant d’adapter votre attitude et votre discours à des interlocuteurs variés en toutes circonstances.

Enfin, vous maitriser nécessairement les outils de bureautique.

Outre les connaissances et compétences techniques, la conscience professionnelle et la capacité à se fondre dans un collectif préexistant sont des compétences fondamentales pour le poste.

Avantages

Tickets restaurants

50% Transports

Mutuelle

