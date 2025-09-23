OM-PSG a offert, ce lundi 22 septembre, un record d’audience à Ligue 1+, avec 1,4 million de téléspectateurs malgré un horaire décalé à cause des intempéries et la concurrence du Ballon d’Or.

Reprogrammé à un horaire peu favorable suite aux intempéries qui ont touché les Bouches-du-Rhône dimanche, le Classique OM-PSG n’a pas freiné l’essor de Ligue 1+. Au contraire. La plateforme OTT de la LFP a signé, lundi soir, un record d’audience historique, confirmant sa montée en puissance sur le marché de la diffusion sportive.

Initialement prévu le week-end, le choc entre Marseille et le PSG a finalement eu lieu un lundi à 20h, en raison d’un calendrier ajusté tardivement. Une reprogrammation critiquée, d’autant qu’elle tombait en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or, diffusée sur La chaîne L’Équipe. Malgré cette double concurrence, le match a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs, avec un pic à 1,4 million, selon les chiffres communiqués mardi par la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Leader de la télévision payante

« Lundi soir à 20h, la rencontre Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs, avec un pic à 1,4 million de téléspectateurs, soit une part d’audience de 5,8 % en 4+ et 15,7 % sur les hommes en 25-49 ans », se félicite la Ligue dans un communiqué.

La LFP souligne que Ligue 1+ s’est classée 5e chaîne nationale sur la tranche horaire, et surtout leader de la télévision payante. Une performance qui s’inscrit dans un contexte favorable pour la plateforme, qui a récemment dépassé le cap du million d’abonnés.

L’impact digital a également été au rendez-vous : 34 millions d’impressions et 31 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux de Ligue 1+, un record depuis le début de saison.

