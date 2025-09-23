Pour ses 20 ans, l’After Foot se délocalise à Lyon et reçoit Jean-Michel Aulas, ex-président de l’OL, pour une émission événement diffusée ce mardi 23 septembre en soirée sur RMC.

Pour célébrer ses 20 ans, l’émission culte After Foot de RMC entame une série d’événements exceptionnels, à commencer par une délocalisation symbolique à Lyon, ce mardi soir. Un choix fort, d’autant que l’invité annoncé n’est autre que Jean-Michel Aulas, figure majeure du football français, ex-président de l’Olympique Lyonnais.

L’AFTER SE DÉLOCALISE À LYON ! Qui dit 20e anniversaire, dit année exceptionnelle de l’After, avec beaucoup de surprises à venir… Et ça commence dès ce soir, Jean-Michel Aulas, très rare dans les émissions de football, est notre invité exceptionnel dès 22h sur @RMCInfo pic.twitter.com/2mm2rvpPI0 — After Foot RMC (@AfterRMC) September 23, 2025

Rare dans les médias sportifs depuis son retrait de la présidence de l’OL, Aulas offre ici une prise de parole stratégique. Cette invitation dans un média aussi influent que l’After montre sa volonté de rester présent dans l’écosystème foot, tout en posant les premiers jalons de son retour sur la scène publique. Jean-Michel Aulas a récemment annoncé sa candidature pour les élections municipales 2026 et reçu le soutien de l’ancien Premier ministre Gabriel Attal. Il est même en tête des premiers sondages effectués à huit mois du scrutin.

Pour RMC, cette opération s’inscrit dans une logique de marque : renforcer l’attachement à l’After Foot, émission présentée par Gilbert Brisbois devenue un produit média à part entière, et valoriser son lien avec les grands acteurs du sport business. En choisissant Lyon et Aulas, la radio capitalise sur l’aura d’un dirigeant visionnaire, tout en se positionnant au cœur des enjeux territoriaux du sport français.

