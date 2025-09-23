Reebok signe un partenariat stratégique avec Pierre Gasly, pilote de Formule 1 chez Alpine et athlète polyvalent, pour incarner sa nouvelle vision du sport comme mode de vie, entre performance et culture.

Reebok fait son grand retour sur la scène sportive mondiale avec une annonce de taille : l’arrivée de Pierre Gasly comme nouvel ambassadeur international. Le pilote Alpine rejoint la marque anglaise pour incarner une vision du sport totale, passionnée et accessible, en parfaite adéquation avec le slogan maison : “Sport is Everything”.

Avec cette collaboration, Reebok ne se contente pas de s’associer à une figure médiatique : elle s’appuie sur un athlète complet, engagé et transversal. Gasly, fervent pratiquant de padel, golf, course à pied ou encore tennis, reflète l’approche holistique du sport que la marque souhaite promouvoir. « C’est une marque iconique du monde du sport avec qui je partage des valeurs similaires et que je suis extrêmement fier de représenter », confie-t-il dans une interview accordée à GQ.

Rigueur et résilience

Si cette nomination marque un tournant stratégique pour Reebok, c’est aussi une opération de positionnement finement pensée. En s’adossant à une star de la F1 — discipline à la croisée de la performance, de la culture pop et du lifestyle — la marque renforce son ancrage auprès d’une génération qui consomme le sport dans toutes ses dimensions. La campagne visuelle, signée Lysa Thieffry, illustre cette ambition en capturant un Gasly entre puissance brute et élégance athlétique.

Plus qu’un simple ambassadeur produit, le pilote incarne la rigueur et la résilience, valeurs chères à Reebok. « Le sport m’a appris qu’on échoue beaucoup plus souvent qu’on ne réussit, mais que c’est justement dans ces échecs qu’on construit la victoire », affirme Gasly, ajoutant que « le talent m’a donné un point de départ, mais seul le travail acharné et la détermination m’ont permis d’en être là où j’en suis aujourd’hui. »

« La même exigence »

Reebok mise donc sur un storytelling solide, ancré dans la réalité d’un sportif qui a gravi les échelons à force de persévérance, sans jamais céder aux échecs. Ce partenariat, prévu pour un déploiement mondial début 2026, vise autant les passionnés de performance que ceux qui voient dans le sport un mode de vie global. « Tous les sports de haut niveau requièrent la même exigence », rappelle Gasly, soulignant l’interconnexion entre les disciplines et les enseignements qu’il transpose en F1.

À travers cette association, Reebok confirme sa volonté de renouer avec son ADN performance, tout en s’inscrivant dans les codes d’une culture sportive plus large, dynamique et inclusive. Une alliance naturelle, et déjà prometteuse.

