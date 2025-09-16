Alpine a marqué le Paris Major 2025 en réunissant Zidane et Gasly pour remettre les trophées, avec une piste éphémère à Place Vendôme et plus de 27.000 spectateurs à Roland-Garros.

Pour sa première année en tant que partenaire titre de l’Alpine Paris Major, la marque automobile française a vu les choses en grand : une piste éphémère sur la place Vendôme, 27.000 spectateurs à Roland-Garros, et deux ambassadeurs de prestige – Zinedine Zidane et Pierre Gasly – pour remettre les trophées aux vainqueurs.

Du 11 au 14 septembre, Paris s’est mise au rythme du padel. En marge du tournoi international organisé à Roland-Garros, Alpine a activé son partenariat titre à travers une stratégie de visibilité aussi ambitieuse qu’immersive. Objectif : relier le dynamisme du padel aux valeurs de la marque, entre performance, émotion et innovation.

Une place Vendôme transformée en vitrine expérientielle

Moment fort de cette opération : l’installation d’un court de padel éphémère sur la prestigieuse place Vendôme. Pendant quatre jours, 160 joueurs – professionnels, influenceurs, personnalités et anonymes – s’y sont affrontés, sous les yeux de nombreux curieux. Alpine en a profité pour y déployer une boutique, une exposition de véhicules (A290, A110 R 70, A390…) et un stand immersif, avec simulateurs de conduite testés par plus de 1 500 visiteurs.

La clôture du tournoi, le 14 septembre, a permis à Alpine de mobiliser ses visages les plus emblématiques. Zinedine Zidane, ambassadeur de la marque, et Pierre Gasly, pilote F1 de l’écurie BWT Alpine, ont tous deux pris part à l’événement, échangeant avec les fans avant de remettre les trophées aux vainqueurs : Gemma Triay et Delfina Brea côté féminin, Arturo Coello et Agustín Tapia chez les hommes.

« Top de voir un stade plein »

« C’est toujours un vrai plaisir de retrouver l’équipe Alpine et Pierre, autant que de partager ces moments de sport avec le public, a lancé « ZZ ». Moi qui suis de près le Padel, en tant que joueur et avec nos z5 Padel, je dois dire que c’est top de voir un stade plein pour la finale ! »

« J’ai été impressionné par l’énergie autour de ce tournoi, a enchaîné Pierre Gasly. Pouvoir échanger avec les fans, jouer un match d’exhibition Place Vendôme et ensuite accompagner la remise des trophées, était une expérience incroyable. »

Arrivés au stade Roland-Garros à bord de véhicules Alpine, les deux figures ont incarné, sur et hors terrain, l’esprit du partenariat. Une orchestration millimétrée mêlant storytelling, visibilité événementielle et engagement communautaire.

Une réussite marketing en plein boom du padel

Avec 27.000 spectateurs recensés sur le week-end et une couverture médiatique importante, Alpine inscrit ce partenariat dans une logique de brand content assumée. Le constructeur capitalise sur l’image montante du padel en France, tout en associant ses modèles à un univers accessible, moderne et fédérateur.

« Ce partenariat illustre les valeurs que nous partageons avec le padel : performance, innovation, dépassement de soi. L’enthousiasme autour de la piste Vendôme montre que notre approche expérientielle trouve un véritable écho », a déclaré Antonino Labate, directeur des ventes, du marketing et de l’expérience client chez Alpine.

Un modèle d’activation à suivre

Avec ce dispositif multicanal – terrain, digital, influence et événementiel – Alpine réussit à créer une synergie entre sport, lifestyle et automobile. Une stratégie cohérente, dans la lignée de son repositionnement premium et émotionnel, qui confirme la place du sport comme levier de narration de marque.

À lire aussi : Padel – Combien coûte une partie sur la piste installée au pied de la tour Eiffel ?