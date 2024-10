Pierre Lannier : L’Audace au Service de l’Héritage et de la Modernité

Fondée en 1977 au cœur de l’Alsace, la marque Pierre Lannier s’impose comme une maison horlogère française de renom, avec plus de 47 ans de savoir-faire.

Fidèle à l’héritage horloger français, la marque met un point d’honneur à préserver et valoriser cette tradition, tout en y apportant une touche de modernité. Elle se distingue par la qualité irréprochable de ses montres, qui allient précision et durabilité, tout en restant accessibles à un large public.

Un Savant Mélange de Tradition et d’Innovation

Chez Pierre Lannier, chaque création s’inspire des tendances contemporaines, réinterprétées avec une touche unique d’audace et de vitalité. Les montres de la maison incarnent l’élégance à la française, tout en se dotant d’une maîtrise technique remarquable. Assemblées dans les ateliers alsaciens, elles reflètent à la fois l’excellence de l’artisanat français et un esprit d’innovation qui fait vibrer chaque modèle.

La Collection PADDOCK : Une Rencontre entre Sportivité et Performance

Sous des lignes élégantes et sportives, la collection PADDOCK révèle de nombreux détails techniques. Ces montres automatiques sont équipées d’un mécanisme performant, offrant une réserve de marche de 42 heures, gage de précision continue. Leur boîtier en acier inoxydable de 43 mm, revêtu d’un traitement noir PVD, garantit robustesse et sophistication. Avec une étanchéité jusqu’à 50 mètres et une épaisseur de 12,3 mm, elles conjuguent confort et présence sur le poignet, prêtes à affronter le quotidien avec style.

Fabriquées en France, ces montres sont un hommage à l’horlogerie traditionnelle, tout en intégrant les exigences de la modernité. Elles ne sont pas de simples accessoires, mais de véritables symboles d’un art de vivre, où design et héritage s’entremêlent avec élégance et créativité.

L’Automobile au Cœur de la Création

La collection PADDOCK puise son inspiration dans l’univers palpitant des sports automobiles. Conçues pour les passionnés de vitesse et de précision, ces montres incarnent l’adrénaline des circuits et l’élégance intemporelle des voitures de course.

Les cadrans squelettes dévoilent un mécanisme impressionnant, tandis que des touches de couleur vive, rappelant les étriers de frein, viennent souligner leur caractère sportif. La robustesse des matériaux et les détails inspirés des performances mécaniques font de cette collection un hommage vibrant à l’art du pilotage. Automobiles, des lignes élégantes aux couleurs vives, invite à revivre l’intensité des courses automobiles tout en arborant un style affirmé.

Une Montre pour Chaque Style

La diversité des modèles de la collection PADDOCK permet à chaque amateur de trouver une montre à son image. Les nouveaux bracelets en caoutchouc FKM, disponibles en jaune ou rouge, renforcent encore l’aspect sportif de ces montres, apportant une touche dynamique et contemporaine.

Avec Pierre Lannier, l’univers du sport automobile s’invite à votre poignet, à travers des montres qui conjuguent performances techniques et design audacieux.

PADDOCK Cadran Noir/Rouge Bracelet Cuir Perforé Noir

Pour une allure plus classique tout en conservant une influence sportive, ce modèle se démarque par son bracelet en cuir perforé et sa doublure rouge.

PADDOCK Cadran Noir/Vert Bracelet Acier milanais Noir

Ce modèle apporte une note de fraîcheur à la collection avec des touches vert anis, ajoutant une touche d’originalité tout en restant dans l’esprit automobile.

