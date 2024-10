Allison Pineau nouvelle brand manager du Laboratoire Natiyé

La championne olympique de handball Allison Pineau devient brand manager du Laboratoire Natiyé spécialisé dans les soins naturels visant à réduire les douleurs articulaires liées à l’effort.

Plus qu’un simple partenariat d’ambassadrice, Allison Pineau apportera désormais « sa vision stratégique et son expertise du corps, soumis à rude épreuve » explique le Laboratoire Natiyé. Créé par Agnès Crochema-Galou, Docteur en pharmacie et ancienne volleyeuse de haut niveau, le Laboratoire Natiyé conçoit notamment une gamme de soins 100% naturels pour les douleurs musculaires liées à l’effort.

À 35 ans, la demi-centre du Metz Handball prépare d’ores et déjà son après carrière avec ce projet.

