Légendes du club, steamers, animations, trajet jusqu’à l’Allianz Arena… À Munich, le Paris Saint-Germain propose, ce samedi 31 mai, une journée festive inédite à ses supporters avant la finale de la Ligue des champions.

À l’occasion de la Finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain donne rendez-vous à ses fans pour une journée inoubliable au « fan meeting point », entièrement dédié au club, en plein cœur de Munich.

Installé sur la célèbre place Königsplatz, cet espace à ciel ouvert pourra accueillir jusqu’à 23 000 supporters venus vivre les heures précédant ce grand événement dans une ambiance 100 % parisienne.

Des anciens joueurs à la pelle

Dès 11 heures, les portes s’ouvriront pour une journée rythmée par des animations exceptionnelles. Sur scène, les voix emblématiques du Club, Michel Montana et Vincent Royet, donneront le ton.

Le programme s’annonce riche : interventions de légendes du club comme Ludovic Giuly et Pedro Miguel Pauleta, show d’artistes et de créateurs de contenu comme Amine et PFUT, sans oublier un concert exclusif de Guillaume Hoarau et une apparition très attendue de l’humoriste Hakim Jemili.

Au-delà des animations scéniques, les supporters pourront profiter d’une véritable immersion dans l’univers Rouge et Bleu grâce à de nombreuses activités : zone gaming, borne photo 360°, animations en partenariat avec Qatar Airways… Le tout dans une ambiance festive, renforcée par un espace restauration à la mode bavaroise, avec de grandes tablées pour partager un moment convivial.

Des navettes pour aller au stade

À 16 heures, des navettes gratuites permettront aux supporters de rejoindre sereinement le stade en moins de 30 minutes. Dès 17 heures, l’avant-match se poursuivra sur la « Festplanade » du stade, jusqu’au coup d’envoi de cette finale tant attendue.

Plus qu’un simple point de rendez-vous, le fan meeting point du PSG à Munich promet une expérience collective inédite, placée sous le signe de la passion, de la fête et de la ferveur parisienne.

À noter que 48 000 fans du PSG, qui n’ont pas pu avoir de places pour aller voir la finale à Munich, regarderont le match depuis le Parc des Princes. Selon les informations du journal L’Équipe, la soirée va coûter un million d’euros du club de la capitale.

