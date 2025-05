Avec Roland-Garros 2025, Haier accélère sa stratégie de sponsoring en France

Partenaire officiel du tournoi de Roland-Garros 2025, le groupe d’électroménager chinois renforce son ancrage dans le sport en France et en Europe. À la Porte d’Auteuil, Haier mise sur le tennis pour promouvoir sa marque et accroître sa notoriété auprès du grand public.

Haier consolide sa présence à Roland-Garros Pour la troisième année consécutive, Haier s’affiche à Roland-Garros comme partenaire privilégié du tournoi du Grand Chelem. Devenu partenaire officiel des Internationaux de France en 2025, le géant chinois de l’électroménager multiplie les activations pour affirmer sa présence. Sur les courts, autour du stade ou sur les réseaux sociaux, la marque numéro un mondial de l’électroménager entend capitaliser sur cet événement planétaire pour renforcer sa visibilité.

Haier sur terre battue… et bien plus encore

« Pour cette troisième année, on a mis les bouchées doubles », confie Johanna Rochman, directrice marketing et communication de la marque. En plus des « netbox » positionnées sur les courts parisiens, le logo Haier apparaît également derrière les joueurs à leur entrée. Des emplacements stratégiques, visibles à quasiment chaque plan de caméra. Et pour cause : le tournoi a attiré près de 2 milliards de téléspectateurs dans plus de 200 pays en 2024, selon l’organisation. Diffusé sur Amazon Prime et France Télévisions, Roland-Garros permet également à Haier de diffuser un spot publicitaire pendant la quinzaine.

Sur place, la marque a développé un nouveau stand situé sur l’allée menant à la place des Mousquetaires, derrière le court Philippe-Chatrier. Un jeu-concours y est organisé, avec à la clé des produits à découvrir et des places à gagner. Objectif : se faire connaître davantage. Haier est également présent dans la fan zone « Tribune Concorde », installée place de la Concorde avec le soutien de la Ville de Paris.

Une série documentaire pour raconter la vérité du sport

Pour la Fédération française de tennis, ce partenariat avec le groupe chinois est jugé « gagnant-gagnant ». « Haier bénéficie de Roland-Garros, tout comme nous bénéficions de Haier à travers tout ce que nous faisons ensemble dans le monde en matière de promotion. »

Comme en 2024, Haier et Roland-Garros renouvellent l’opération « Extraordinary Moments with Haier », un format social media quotidien qui revient avec émotion sur les temps forts de chaque journée du tournoi.

Mais au-delà de la visibilité, Haier entend aussi raconter des histoires. La marque a lancé « Road to Number 1 », une série documentaire en six épisodes réalisée par Max Gaggino, ancien coach et réalisateur primé. Les deux premiers volets, consacrés à Ana Ivanović, ambassadrice mondiale de Haier et ex-n°1 mondiale, et Caroline Garcia, une des principales figures du tennis français, sont disponibles sur YouTube et Instagram. À travers cette série, l’objectif est de révéler la vérité du haut niveau : la réalité brute du quotidien des champions, la rigueur qu’il impose, et la souffrance, souvent invisible, que cela peut engendrer.

Le tennis et Haier, une même idée de l’élégance

Présente en France depuis près de 20 ans, la marque, qui a généré plus de 48 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans le monde en 2023, est aujourd’hui connue d’un Français sur deux. Sa présence à Roland-Garros 2025 s’inscrit dans une stratégie globale de notoriété et de valorisation de ses engagements.

« Entre le tennis et Haier, il y a des valeurs communes : la performance, la précision, l’excellence et aussi l’élégance. Haier est une marque premium, reconnue pour son savoir-faire et son design. C’est pourquoi ce partenariat fait particulièrement sens avec Roland-Garros », souligne Johanna Rochman.

Au-delà de Roland-Garros, la marque veut inscrire son histoire dans le tennis sur le long terme. Elle sponsorise désormais une dizaine de tournois dans le monde, dont deux du Grand Chelem : l’Open d’Australie et Roland-Garros.

Une stratégie mondiale, ancrée localement

Si Haier concentre en France ses efforts sur le tennis, notamment à travers Roland-Garros et le Rolex Paris Masters, la marque est également active dans d’autres disciplines à l’international. Basket aux États-Unis, cricket en Inde, football en Espagne avec la Liga, ou encore avec l’équipe nationale du Maroc : le groupe diversifie ses partenariats.

« Notre stratégie a toujours été de créer une valeur durable, en misant sur la pertinence locale, une connexion émotionnelle forte et une vraie authenticité culturelle », conclut un représentant du groupe.

En France, Haier affirme que de nouveaux « terrains de jeu » sont possibles à l’avenir. Mais pour l’instant, c’est bien sur terre battue que la marque entend continuer à marquer les esprits.