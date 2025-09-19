Réseaux Sociaux

Puma et Cholet Basket officialisent le maillot 2025/2026

ParMathieu Portogallo
19 septembre 2025
©Puma

Pour la saison 2025-2026, Puma et Cholet Basket présentent un nouveau maillot qui mêle esprit old school et innovation textile, une création de Soto Uniforms Design où chaque détail fait écho à l’histoire et aux ambitions du club.

Cholet Basket et Puma signent un hommage assumé au vintage tout en affirmant une identité contemporaine. Le design puise son inspiration dans les années 70-80, avec l’utilisation d’une typographie et des pinstripes, lignes verticales indissociables de l’esthétique sportive nord-américaine de l’époque. Le premier logo historique du club vient compléter cet ensemble, comme un clin d’œil aux racines du CB. 

Ces références visuelles rappellent le dynamisme et l’authenticité d’une époque pionnière du sport, des valeurs que les joueurs de Cholet Basket porteront fièrement sur les parquets tout au long de la saison.

Une modernité assumée

Globalement, la modernité prend forme dans la réinterprétation graphique de ce logo d’époque, déconstruit puis décliné sur les empiècements latéraux. Sans raccords, ces motifs s’étendent jusque sur l’avant du maillot, créant un visuel fort et singulier.

