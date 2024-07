Interview : Frédérique Lancien, Directrice Client & Marque de Mondial Relay (La stratégie et les enjeux du Tour de France 2024)

A l’occasion du Tour de France 2024, l’organisateur de la plus grande course cycliste au monde Amaury Sport Organisation (A.S.O.) accueille Mondial Relay comme nouveau Partenaire Officiel.

A travers ce contrat signé pour 3 ans, la société appartenant au groupe InPost utilisera le Tour de France à plusieurs niveaux. Outre l’aspect relationnel et business avec les collectivités, Mondial Relay sera également présent dans la caravane publicitaire, l’occasion de travailler son image de marque auprès des millions de spectateurs massés aux bords des routes.

Pour en savoir plus sur la stratégie de Mondial Relay autour de ce partenariat avec le Tour de France, nous avons posé quelques questions à Frédérique Lancien, Directrice Client & Marque de Mondial Relay.

Sport Buzz Business : Pouvez-vous nous présenter Mondial Relay ?

Frédérique Lancien : L’entreprise a été créée il y a plus de 25 ans. Son objectif principal est de servir toutes les personnes qui utilisent le e-commerce, soit pour envoyer, soit pour recevoir des colis. Notre spécificité est de le faire uniquement en proximité avec des points relais et des lockers. Les lockers sont apparus récemment en France en 2021. En deux ans et demi, on est passé de 300 à plus de 5 000 lockers. En parallèle nous avons 11 000 points-relais en France.

Mondial Relay travaille avec environ 54 000 e-commerçants en France dont les principaux sont Vinted, Le Bon Coin, pour les envois entre particuliers et nous travaillons également avec des acteurs B2C qui font de l’envoie de colis type Amazon, C-Discount, Oscaro.. tous les grands acteurs du marché globalement collaborent avec nous.

SBB : Avec Mondial Relay, qui transporte le colis ?

FL : Mondial Relay est commissionnaire de transport. Les personnes qui transportent les colis sont des professionnels du transport. Ce qui est propre à Mondial Relay, ce sont toutes les agences où les colis vont être triés pour être redispatchés et livrés. Nous avons 42 agence à travers la France.

« Sur le Tour de France, on sera là pour donner le smile ! »

SBB : Qui sont vos clients aujourd’hui ?

FL : Nos clients sont en moyenne plus jeunes que ceux qui envoient des colis par d’autres moyens. C’est lié au fait que nous sommes associés à des acteurs e-commerce, donc on est plutôt sur des utilisateurs qui ont une expertise digitale pour acheter en ligne. La répartition est assez équilibré entre les hommes et les femmes. Le public jeune est plus attentif au prix et va choisir Mondial Relay pour des raisons économiques. Nous touchons également la tranche des 35 à 49 ans, des familles avec enfants.

SBB : Comment vous démarquez-vous de la concurrence ? Quelle est votre position aujourd’hui sur le marché français ?

FL : La France, d’un point de vue hors domicile, est l’acteur de référence à l’échelle européenne. Le poids des points-relais et des lockers versus le à domicile est beaucoup plus élevé en France qu’il ne l’est dans les autres pays européens. Il y a une vraie appétence du public pour ce mode de livraison. Les gens le choisisse pour le côté pratique, l’amplitude horaire peut être beaucoup plus large que d’autres moyens de livraison. Une partie de nos lockers sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a également de la flexibilité aussi dans le choix du lieu de livraison, Il peut choisir un lieu qui n’a pas de lien direct avec son adresse physique.

Ensuite, il y a la partie économique. Il y a cette attractivité tarifaire qui séduit notamment, comme je le disais, le public jeune.

Il y a aussi l’aspect éco-responsable. On se déplace pour faire le dernier kilomètre. En ville, les gens vont le faire plus naturellement à pied ou à vélo. Quand je livre un locker, je peux livrer 300 colis en une seule fois. Alors que dans un mode de livraison à domicile, la livraison se fait point par point. En moyenne, pour un véhicule que nous utilisons sur le hors-domicile, il faut 8 véhicules pour desservir le domicile.

SBB : Vous devenez partenaire officiel du Tour de France à partir de cet été. Est-ce que vous étiez à la recherche d’un support de communication de la dimension de la Grande Boucle ? Comment ça s’est fait ?

FL : On souhaitait s’associer à un événement sportif parce que ça fait partie de l’ADN du groupe InPost. En Pologne, InPost est partenaire de l’équipe nationale de football. On cherchait à l’échelle de la France un partenariat sportif qui ferait sens à la fois par rapport à l’ADN de la marque, à notre cœur de métier et au profil de nos clients.

On était démarché par de nombreux acteurs, que ce soit des clubs, des fédérations, etc. On voulait s’associer à un événement à dimension nationale qui fédère l’ensemble des Français. Qu’il soit si possible synonyme de mobilité et d’itinérance parce que c’est l’ADN de Mondial Relay avec des colis se déplaçant à travers la France. On voulait aussi quelque chose d’outdoor parce que nous encourageons les personnes à aller à l’extérieur pour aller chercher leurs colis. On les fait sortir de chez eux et les spectateurs de Tour de France, c’est pareil, ils sortent de chez eux pour aller à la rencontre des cyclistes. Il y avait une vraie connivence là-dessus. Et puis on pousse nos clients à venir à pied ou à vélo.

Il y a également notre attachement avec les territoires, nous avons des liens très forts avec les villes, les villages et nos commerçants.

On voulait aussi un événement international parce que nous sommes un groupe international présent dans neuf pays. Et on a la chance que le Tour de France démarre parfois d’un pays européen qui peut être aussi un pays InPost. C’est la chance qu’on a avec l’Italie où pendant trois jours, on a un branding 100% In Post. Ensuite, en France, on va basculer dans un branding Mondial Relay. On aura de la visibilité sur les deux pays.

SBB : Quels sont les chiffres mis en avant par ASO qui vous ont convaincu ?

FL : Déjà, il y a un élément important, c’est la notoriété de l’événement à l’international. En l’occurrence, le Tour de France est à peu près aussi connu que les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de football. On s’est dit que nous étions sur le bon événement.

Ensuite, c’est plus de 10 millions de personnes tous les ans sur les routes du Tour. En trois ans, on va couvrir pas loin de l’intégralité des régions françaises.

Après, il y a la résonance média, c’est-à-dire le nombre de personnes qui voient le Tour à la télévision sur France 2, Eurosport et les autres diffuseurs à l’international. Sur les 50 derniers kilomètres, nous aurons des bannières et des kakémonos sur le bord des routes. Comme ce sont les derniers kilomètres qui sont les plus vus en télévision, c’est l’opportunité de faire rayonner la marque Mondial Relay et InPost.

SBB : L’enjeu pour vous est donc B2C mais également B2B ?

FL : On a évidemment la cible grand public avec la volonté de créer de la notoriété autour de notre marque. Aujourd’hui, on a une notoriété spontanée en France de 86% environ. On est très connu du grand public, mais il y a toujours une petite marche à gravir.

Ensuite, il y a la notoriété du partenariat lui-même, on suivra l’évolution de notre association au Tour de France, avec tout l’écho positif qu’il peut y avoir autour de l’événement lui-même. On vient de faire une étude selon laquelle 80% des personnes interrogées nous disent que c’est une bonne initiative de s’associer au Tour de France.

Nos lockers et nos points relais sur les villes-étapes du Tour seront aux couleurs du Tour avec un branding « Fier d’être partenaire du Tour de France ». On a également envoyé à tous les points relais qui sont sur la route du Tour des éléments pour décorer leur point de vente tout au long du mois de juillet.

On va également récompenser les e-commerçants, les points relais et les propriétaires de Locker en les invitant sur des étapes.

Nous avons également l’opportunité de faire grandir notre parc de points relais et Lockers, notamment via les relations que ça va nous permettre de nouer avec les collectivités locales, avec d’autres partenaires du tour,…

« La caravane du Tour ? une expérience de rêve à vivre une fois dans sa vie, c’est pourquoi on a lancé un casting »

SBB : Le Tour de France, c’est idéal pour rencontrer les Maires et donc des prospects.

FL : Quand on veut revitaliser un centre-ville, une mairie cherche à proposer des services qui vont générer du flux. L’activité de point-relais est également intéressante pour des sociétés qui souhaitent compléter leur activité traditionnelle. Pour une nouvelle boutique, c’est un bon moyen de générer du flux, d’avoir des personnes qui rentrent dans la boutique. Pour un commerçant aussi qui en perte de vitesse, ça peut être l’occasion de régénérer du trafic.

Pour les collectivités locales, c’est l’opportunité d’installer des lockers en extérieur sur des sites qui sont gérés par les villes elles-mêmes. Nous sommes aussi associés au « relayeur du drapeau » qui va apporter le drapeau tous les matins aux représentants de la collectivité avec le départ de l’étape. Ca crée vraiment ce lien de l’attachement au territoire et du lien avec les collectivités locales.

SBB : Un mot justement sur cette nouveauté du « relayeur officiel du drapeau ».

FL : C’est la première fois effectivement que c’est mis en place. Il y avait une logique d’être associé. Chaque matin, on va acheminer à vélo électrique le drapeau du départ, auprès du représentant de la collectivité locale qui sera à côté de Christian Prudhomme. En plus de ce drapeau jaune officiel du départ on va donner également au maire ou au représentant de la collectivité un fanion.

SBB : Mondial Relay sera également présent dans la Caravane Publicitaire, quel sera votre dispositif ? A quoi s’attendre ?

FL : Déjà, ça va être un grand plaisir de travailler sur cette caravane ! Avec nos 4 véhicules, il fallait qu’on explique qui on est et quels sont les dispositifs qu’on propose à un client final.

Le premier véhicule sera un colis qui habille une Twingo. Avec des objets à l’intérieur qui sortent et qui illustrent ce que l’on peux potentiellement envoyer avec Mondial Relay. Il y aura une chaussure, un téléphone, une casquette.

Le deuxième véhicule, c’est un grand char. Ca se prêtait bien pour implanter un grand locker avec des casiers ouverts et des colis qui sortent comme un petit feu d’artifice de colis. Le troisième et quatrième véhicule sont des petits véhicules qui circuleront aussi sur la route et qui seront utilisés par nos équipe commerciales pour aller à la rencontre de points relais. Il y en a un avec une dame qui est à vélo en train d’apporter un colis pour montrer la dimension RSE. Le quatrième, c’est un monsieur avec un colis qui sortira d’un point relais fleuriste. On sera là pour donner le smile !

SBB : Un mot sur l’agence Panenka qui vous a accompagné sur ce dispositif caravane, comment avez-vous travaillez sur le concept ?

FL : On a voulu travailler en pleine confiance avec une agence à taille humaine qui nous accompagne au quotidien avec équipe dédiée avec nous tous les jours. On a travaillé ensemble pour définir les messages que l’on souhaitait faire passer à travers les véhicules. A 200 mètres de Panenka se trouve l’atelier Mandarine qui produit les véhicules. On a travaillé main dans la main pour obtenir très exactement le résultat que l’on voulait.

Nous aurons aussi un petit véhicule qui ressemble à un chariot à glace. Une personne déguisée en mascotte Mondial Relais va distribuer des cadeaux avant le début de la course. C’est un « produit » complètement original qui n’existe pas du tout sur le marché et qui va incarner notre identité. On voulait avoir des choses colorées, qui incarnent notre dynamisme et notre créativité et qui soient innovants et qu’on n’ait pas vu encore sur le Tour. Le personnage participera évidemment à la course des mascottes, ça nous tenait à cœur. Nous aurons une mascotte In Post et une Mondial Relay, ça nous donne deux fois plus de chances de gagner (rires).

SBB : Combien de personnes seront mobilisés sur la caravane Mondial Relay et autres dispositifs d’animations ?

FL : Nous avons une dizaine de personnes avec des profils très différents. On avait envie d’avoir des « régionaux » liés à certaines étapes de ce Tour de France. L’équipe est complétée par nos deux pilotes et anciens champions Miguel Martinez et Franck Alaphilippe.

SBB : Un mot sur le casting organisé pour recruter certains de vos équipiers et auquel nous avons pu participer à vos côtés ? Pourquoi avoir décidé de mettre en scène ce recrutement pour le job considéré comme le job d’été de rêve ?

FL : On s’est dit qu’il y avait deux communautés à adresser avec les clients Mondial Relay et les fans du Tour de France. On a conscience que c’est une expérience de rêve à vivre une fois dans sa vie. A l’annonce de notre partenariat il y a quelques mois, nous avions déjà reçu des candidatures. Face à l’engouement, on a décidé de lancer un appel à candidatures et nous avons eu environ 300 postulants avec des dossiers, des vidéos… il faut quand même avoir une disponibilité de trois semaines ! Donc c’est quelque chose de relativement engageant.

SBB : Quels seront les goodies distribués pendant les 3 semaines de ce Tour de France 2024 par Mondial Relay ?

FL : Nous auront plus de 300 000 produits qui vont être distribués au public. On a décidé d’avoir un sac shopping en rPET (matières premières recyclées) qui sera distribué par la caravane. Il est aux couleurs de Mondial Relay, avec ce côté gai, optimiste. Proposer un sac shopping ça fait également sens avec notre activité. On avait envie d’avoir un produit qui soit réutilisable parce qu’on sait que nos clients, ils vont peut-être déposer 25 colis dans l’année. Ils auront le plaisir de le faire avec un sac qui incarne la marque avec laquelle ils envoient ou reçoivent leur produit. On a également prévu des ponchos pour les jours de pluie afin de protéger les spectateurs.

SBB Quelles sont vos attentes pour cette première édition ? Quels metrics allez-vous scruter avec attention ?

FL : Même si on a un niveau de notoriété qui est quand même très élevé à 86%, un des objectifs, c’est de pouvoir augmenter encore la notoriété de la marque Mondial Relay et la compréhension des offres que l’on propose.

Le deuxième point, c’est l’affect avec la marque et la perception de la marque, puisque ça crée un lien plus étroit et on se positionne aussi sur un segment assez nouveau pour un acteur de notre secteur. On apporte une dimension nouvelle dans la relation avec ce côté joyeux, positif, optimiste, etc, qui est relayé par le Tour. Et puis, il y a toute la dimension également d’implantation de nos lockers à travers la France, puisqu’on est en croissance très forte sur le marché. Des implantations qui se font notamment en collaboration avec des collectivités locales qui choisissent de proposer ce service. On sait que le fait d’être présents sur le Tour, ça donnera obligatoirement de la visibilité à la marque à travers la France et peut-être une envie, auprès justement de ces partenaires potentiels, de nous contacter derrière pour nouer une relation commerciale et pouvoir proposer ce service à leurs administrés. Et puis on va profiter aussi du Tour pour inviter des partenaires de Mondial Relay, des collaborateurs, que ce soit sur le village ou dans nos véhicules puisqu’on a un programme hospitalité.