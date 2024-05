[On a testé] Dans les coulisses du casting Mondial Relay pour la Caravane publicitaire du Tour de France 2024

(en partenariat avec Mondial Relay)

Nouveau partenaire Officiel du Tour de France, Mondial Relay a lancé il y a quelques semaines un casting pour recruter l’un des membres de sa caravane publicitaire, LE job d’été de rêve.

Pour cette première année sur la Grande Boucle, Mondial Relay s’appuie sur l’agence Panenka pour la mise en place de son dispositif composé de 4 véhicules. Au total, ils seront 14 caravaniers à représenter les couleurs de la société spécialisée dans l’envoi de colis.

Evènement dans l’évènement, les marques présentes dans la caravane reçoivent chaque année des milliers de candidatures. Car pour beaucoup, bosser sur le Tour de France est bien le job de rêve. Il y a quelques semaines, Mondial Relay a ainsi lancé un grand casting pour trouver un représentant. Environ 300 personnes ont fait acte de candidature.

5 finalistes ont participé à la sélection finale dans les locaux d’Amaury Sport Organisation (A.S.O.), 3 en présentiels et 2 à distance.

Une sélection finale à laquelle nous avons pu prendre en part aux côtés de Mondial Relay, Panenka, et un certain Miguel Martinez, champion olympique de VTT qui sera pilote RP de la marque sur le Tour de France !

Un moment unique pour les 5 finalistes qui ont pu démontrer leur motivation et transmettre leur SMIIILE. À l’issue de cette journée d’entretiens et d’échanges, Emma Henaut a été sélectionnée par le jury. Cette jeune étudiante en sciences de l’ingénieur participera à son premier Tour de France, un rêve d’enfant pour cette jeune femme de 22 ans venant d’Indre et Loire et qui sera distributrice sur la caravane Mondial Relay.

En outre, Mondial Relay a décidé de retenir également un second candidat, Anthony Bonin, qui rejoindra Emma dans l’aventure en tant qu’animateur Fan Zone. Originaire de Vannes, le jeune breton, étudiant en marketing international, participera à son 1er Tour de France également.

Un dispositif qui tentera d’apporter du SMIIILE (le claim de Mondial Relay) sur les routes du Tour de France.

Présent dans le jury de ce casting, Miguel Martinez sera accompagné de Laurent Brochard cet été sur les routes du Tour de France. Pour Mondial Relay, les deux anciens champions conduiront les invités VIP de la marque lors du plus grand événement cycliste au monde qui s’élancera cet été depuis Florence en Italie.

Relayeur officiel de la Grande Boucle, Mondial Relay remettra également, au départ de chaque étape, le Drapeau Officiel Jaune de la course et le Drapeau Ville Départ aux Maires des communes hôtes, en présence de Christian Prudhomme.

